Anouk: “Twee meiden uit mijn ‘The voice’-team waren ook slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag”

De zangeres kwam daar pas achter toen ze op onderzoek uitging, vlak na de BOOS-uitzending. Hierin deed presentator Tim Hofman diverse onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de succesvolle talentenjacht.

In de uitzending komt naar voren dat er tegen coach Ali B aangifte is gedaan vanwege verkrachting. Verder vertellen verschillende vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en coach Marco Borsato.

Twee meiden uit team Anouk

Gelijk na het zien van de uitzending zocht Anouk samen met haar team contact met de kandidaten uit alle seizoenen. “Zo kwam ik erachter dat er ook twee meiden uit mijn teams onder de slachtoffers waren”, vertelt de oud-coach in een interview met de Telegraaf-bijlage Vrouw. “Erg dat ik daar nooit weet van heb gehad.” Ze geeft verder geen details over deze oud-deelnemers.

‘The voice’ tijdelijk stopgezet

In het interview blikt ze ook terug op het moment dat ze van de rel hoorde. Het begon met een telefoontje, anderhalf uur voordat RTL een persbericht zou uitbrengen. “We hadden net nog de knockouts opgenomen, met te gekke finalisten. Toen werd ik gebeld dat ze het programma tijdelijk stopzetten, het had te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Ik vroeg natuurlijk meteen: ‘Door wie?’ Maar dat konden ze niet zeggen, alles werd onderzocht.”

Een paar belletjes later...

Meteen daarna belde Anouk met Ali B. “Hij zei iets van: ‘Misschien heb ik er ook wel mee te maken, er is een meisje dat aangifte tegen me heeft gedaan.’ Verder wist hij niet over wie of waarover het ging, zei hij.” De rapper was nogal laconiek volgens Anouk, en grapte het een beetje weg. “Toen dacht ik al: ik weet niet of hij helemaal open met me is. Daarna belde ik Jeroen Rietbergen, die was duidelijk en zei: ‘Ik heb ermee te maken, voor mij is het over.’”

‘The voice’-rel

Wat de hele situatie zo bizar maakte voor Anouk, was dat ze veel contact had met Ali en Jeroen. “Het zijn mannen die ik graag mocht. Met Jeroen had ik veel contact over de muziek en zo. Dat lijntje is kort, net als met Ali. Tegelijk denk ik: waarom was dit nodig? Je hebt geld, gaat graag naar Dubai. Huur daar eens per maand een boot met sekswerkers en leef je uit! Dit is net zoiets als een leraar of sportcoach: het kán niet. Waar ik ook zo kwaad over ben: terwijl mensen dus wisten dat dit aan de hand was, want er was blijkbaar al een officiële berisping geweest, heb ik meegeholpen om meisjes te ronselen voor dat programma.” Bovendien heeft ze zelf een dochter van bijna 17 jaar. “Sommige mensen zeggen: ‘Maar die meiden waren al 18 of 19.’ F*ck off!”, zegt ze. “Mijn dochter ziet er misschien volwassen uit, maar het is een kind. Doe normaal!”

Bron: De Telegraaf - Vrouw