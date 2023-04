Antoon en Karina uit ‘Het roer om’ leven na anderhalf jaar in Spanje nog steeds van hun spaargeld

De twee hebben het erg naar hun zin in Spanje en serveren onder meer echte Hollandse pot. Helaas levert dat nog géén vetpot op; er wordt nog altijd hard gewerkt om rond te komen.

‘Het roer om: hoe is het nu met?’

Toen Antoon en Karina van het Nederlandse Liempde naar het Spaanse stadje Puerto de Mazzarón emigreerden, hadden ze nog geen horeca-ervaring. In eerste instantie zetten ze ‘Bebidas y mas’ (drankjes en meer) op de gevel, maar inmiddels is dat vervangen door foto’s van oer-Hollandse snacks, frisdrank en biertjes. “Mensen wisten niet precies wat we nou eigenlijk verkochten, dus hebben we bedacht om het in plaatjes te laten zien. Het is ideaal, mensen denken: ‘O, ik heb wel trek in een biertje’ of: ‘Hé, een broodje kroket verkopen ze ook’.” De Nederlandse producten zorgen voor een flinke aanwas van Hollandse gasten. “In Nederland heb ik altijd gezegd: ‘Ik ga hier geen kroketten bakken.’ Nou, wat staan we nu te doen? We staan kroketten te bakken”, lacht Karina.

“We werken makkelijk tachtig uur per week. Dat hoort erbij, daar heb je voor gekozen. Dat heb je nodig als je aan het opbouwen bent, je moet er helemaal voor gaan”, vult Antoon aan. Zijn vrouw staat het liefst in de keuken, hij achter de bar. “Ik maak heel veel dingen zelf, ik vind koken heel erg leuk. Een frietje stoofvlees of zo, dat maak ik zelf, dat vind ik leuk om te doen”, aldus Karina. In de zaak staat nu ook een vitrinekast vol Nederlandse producten. “Stroop, Croma, drop, sambal, stroopwafels,” somt ze trots op, “daar hebben ze hier behoefte aan.”

Geen vetpot

Aan het einde van de dag maakt het echtpaar de balans op. “Best een redelijke dag, Antoon. We hebben de muzikant en alle kosten er weer uit”, concludeert Karina. Hij beantwoordt het goede nieuws met een high five. “Als we de rekeningen kunnen betalen, zijn we al een heel eind.”

“Het is absoluut nog geen vetpot. We hebben nog regelmatig ons spaargeld nodig om rond te komen. Anders kunnen we niet alle rekeningen betalen”, vertelt Karina. Ze is realistisch. “Ik weet dat je dat in de horeca de eerste één à twee jaar hebt, omdat je best wel veel investeringen moet doen. Het komt goed, daarvan zijn we overtuigd. Maar we moeten wel heel hard werken voor een deel van het geld dat ik in Nederland verdiende.”

Maar: “Het is hier veel relaxter dan in Nederland”, vindt Antoon. Al hebben ze zich wel moeten aanpassen aan de Spaanse mentaliteit. Karina: “Als ze hier zeggen dat ze vanmiddag komen, zijn ze er drie dagen later. Dat is echt Spanje.”

Bron: RTL Boulevard