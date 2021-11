Arie Boomsma heeft corona: ‘Gezondheid ook belangrijk als je een prik hebt gehad’

“We zijn in quarantaine hier thuis", begint Arie Boomsma zijn bericht. “Ik testte afgelopen vrijdag positief.” Om die reden wil Arie nog eens in te gaan op het thema gezondheid. “Ik roep nu al meer dan anderhalf jaar dat een goede gezondheid je belangrijkste schild is tegen zo’n virus". schrijft hij. Daarmee bedoelt Arie niet dat leefstijl een coronabesmetting kan voorkomen. Het gaat hem om iets anders. “Dat je nog steeds ziek kunt worden, maar dat de kans op een ernstig ziekteverloop veel kleiner is. Zoals het dat over het algemeen ook is na een vaccinatie.”

Vaccineren

Arie laat weten het nut van vaccinatie zeker in te zien. “Dat ik voortdurend van de daken schreeuw dat er in het beleid van de overheid geen oog is voor gezondheid, betekent niet dat ik tegen vaccineren ben.” Hij geeft aan te vertrouwen op de wetenschap en blij te zijn dat er nu vaccins zijn tegen ziektes waar mensen vroeger aan stierven. “Tegelijkertijd ben ik tegen de dwang in het beleid van onze overheid, tegen het voornemen van een 2G-structuur.”

Veel bewegen, gevarieerd eten, goed slapen

Arie laat weten ieders vaccinatiekeuze te respecteren. “In mijn naaste omgeving zijn mensen die om valide redenen kiezen niet te vaccineren. Dat respecteer ik", schrijft hij. “Diezelfde mensen zullen nu misschien zeggen dat ik, ook als ik niet gevaccineerd zou zijn, maar één dagje grieperig zou zijn geweest omdat ik veel beweeg, vers en gevarieerd eet en goed slaap.” De sportschooleigenaar zegt dat dat misschien het geval kan zijn. “Maar misschien moeten we ook blij zijn voor heel veel mensen dat die goede gezondheid niet het enige wapen is tegen een virus.”

‘Begin vandaag’

Arie sluit zijn bericht af door aan te geven dat gezondheid hoe dan ook belangrijk is, voor iedereen: “Zolang je maar niet denkt dat je gezondheid minder belangrijk is als je een prik hebt gehad. Dus begin vandaag, het is een prachtige dag voor een wandeling.” Bij zijn bericht plaatst Arie een video met een aantal rustige fitnessoefeningen die hij zelf deze dagen uitvoert om fit te blijven.

