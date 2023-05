Arie Boomsma traint met ouders in zijn sportschool: ‘Het inspireert andere ouderen’

Mensen van over de gehele wereld reageerden op de video. Ook inspireerde het zelfs anderen om óók de sportkleren aan te trekken.

Aan de bak

“We trainen al best wel lang samen en ik merkte dat als mensen in de gym ons bezig zagen, ze dat mooi vonden. Het inspireert en het motiveert”, vertelt Arie aan RTL Boulevard. Zo las hij reacties van ouderen die door de video het besef kregen dat ze ook aan de bak mochten, of van mensen die ook eens met hun ouders de sportschool in willen duiken.

Nieuw sportmaatje

De vader van Arie is blij verrast door alle reacties. ,,Wat je hoopt is dat het stimuleert, en meer mensen in beweging komen. Het mooiste voorbeeld vind ik van een mevrouw van ruim 81 jaar, ietsje ouder dan ik ben, die het filmpje zag en nu iedere vrijdagmiddag van Almere naar Amsterdam reist om met ons te trainen.”

Bron: RTL Boulevard