Arie Ribbens op 84-jarige leeftijd overleden

De zanger, die bekend is van zijn nummers Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise, kampte al een lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij had longkanker, nierproblemen, een gebroken heup en vasculaire dementie.

Alleen maar liefde

Zijn vrouw Cea liet half november nog aan het AD weten dat de situatie van haar man stabiel was. “Arie is nog steeds erg ziek. Maar we maken er het beste van; elke dag is een cadeautje”, vertelde ze. Aan Telegraaf laat ze weten dat het voor haar vanzelfsprekend is dat ze haar man tot zijn laatste adem heeft verzorgd. “Zo’n lieve man, wat hadden we het fijn samen, ondanks alle problemen klaagde en mopperde hij nooit. Er was alleen maar liefde…”

Steun en toeverlaat

Cea was jarenlang Arie’s steun en toeverlaat. “Arie is van nature een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen. We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden”, vertelde Cea tijdens een interview in 2017.

Bron: AD, Telegraaf