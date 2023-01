Arjen Lubach is uitgeroepen tot mediapersoon van het jaar 2022

Hij is de 32e winnaar van de prijs. In eerdere jaren gingen bekende namen als John de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Jan Slagter, Humberto Tan, Floortje Dessing en Eva Jinek hem voor.

Een typische Lubach bedankspeech

In zijn bedankspeech refereerde hij nog even aan voormalig winnaar Matthijs van Nieuwkerk en de cultuur op de redactie van De wereld draait door. “Het is een gekke titel”, zei hij. “Iedereen weet dat ik zonder mijn programma nooit deze prijs gewonnen zou hebben en dat ik zonder mijn team mijn programma nooit had kunnen maken. We hebben de laatste tijd veel gehoord over snelle doorloopsnelheden van redacties. Gelukkig is dat bij mij niet het geval. Bedankt Janine Abbring daarvoor.”

Ook maakte hij nog even een bruggetje naar Tim Hofman. De verwachtingen waren dat de BOOS-presentator de prijs in de wacht zou slepen na zijn uitzendingen rond The voice of holland. Arjen Lubach zei dat Tim Hofman al genoeg prijzen heeft gehad.

Genderneutrale prijs

De prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt door mediavakblad BM, is voor het eerst genderneutraal. Vorig jaar werd er altijd een ‘Omroepman of -vrouw van het jaar’ gekozen. André van Duin vond dat het in deze tijd best gek was dat er nog werd gesproken over wel tijd werd voor een naamswijziging.

De presentator debuteerde vorig jaar februari met de dagelijkse satirische show De avondshow met Arjen Lubach, waar inmiddels twee seizoenen van zijn gemaakt. Het programma werd een succes, met doorgaans meer dan een miljoen kijkers. De derde reeks gaat op 23 januari van start.

Bron: ANP, AD