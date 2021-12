Merol en Arjen namen het op tegen de enige Belg in de finale: de Vlaamse professor en intensivist Geert Meyfroidt. Statistisch gezien was de kans groter dat er een Nederlander zou winnen, maar het mocht helaas niet zo zijn. Geert ging er met de winst vandoor.

Finale van de Vlaamse Slimste mens

Het was nog even spannend, want na de laatste reguliere ronde, ‘het collectieve geheugen’, stond Merol voor. Ze speelde de finale met Geert, maar toen ging het mis. Een vraag over de kunstenaar Roy Lichtenstein deed haar uiteindelijk de das om.

Sportieve reactie van Arjen

Arjen Lubach, die zelf in 2012 de Nederlandse Slimste mens won, reageert sportief op zijn verlies. Op Instagram plaatst hij een foto van Geert, met daarbij de tekst: “Dit is Geert Meyfroidt. Hij won zojuist De slimste mens ter wereld. En ik niet. (En die leuke Merol ook niet). Maar dat geeft niet, want Geert is niet alleen bizar goed in dit spel, maar ook nog eens een heel leuke gast! En nu weer naar de intensive care met al je kennis, mafkees.”

Wilfred Genee wilde Hans Kraay helpen

