Arm gezin én kijkers walgen van culinaire hoogstandjes in ‘Steenrijk, straatarm’

Frankie en Amber hebben het financieel goed voor elkaar in hun riante villa in het Belgische Meerle. Het ‘rijke’ stel ruilt in Steenrijk, straatarm een week van huis en haard met de familie Hoefmans. En daarmee leveren ze ook eenmalig hun weekbudget van € 1500 in voor € 100. Het wordt dus op de kleintjes letten.

Kliekjesdag in ‘Steenrijk, straatarm’

En dat is lastig, want het stel houdt van uitgebreid koken. Het liefst gezond ook. Maar met een budget van € 100 per week wordt dat wel een tikkeltje lastig. In plaats van boodschappen doen, plunderen ze de voorraadkast én vriezer van de familie Hoefmans. Maar goed, het was dan ook kliekjesdag.

Een toefje ganzenlever

De Hoefmansjes gooien het over een heel andere boeg. In plaats van de frituur te laten knetteren, regelen ze een heuse chefkok. “Bij ons thuis is het gewoon een bal gehakt of een schnitzel”, zegt moeder Samantha. Al lijken deze culinaire hoogstandjes niet zo in de smaak te vallen. “Het was vis met allerlei kleine visdingetjes en het zag er al heel apart uit.”

De chef wordt er maar even bij geroepen. “Chef, kun je even komen? Dit toefje zegt me eigenlijk helemaal niks.” Het blijkt ganzenlever te zijn. Of dit nou de beste keuze voor dit gezin was? “Ik snap niet dat mensen dit lekker vinden”, gruwelt vader Michael.

Culinair geneuzel

Misschien was het tóch iets handiger van de kok om te vragen wat de Hoefmansjes lekker vinden, zo denken ook kijkers. ‘Geef die mensen eens normaal, lekker eten’ en ‘trakteer dat arme gezin op een voedzame en gezonde maaltijd in plaats van dat ingewikkelde culinaire geneuzel’, klinkt het op Twitter.

Gatver weer octopus, ganzenlever etc... geef die mensen eens normaal lekker eten.#steenrijkstraatarm — Claudia (@_cloudy_a) 28 september 2022

Doe normaal en geef die mensen lekker biefstuk en frites #steenrijkstraatarm — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 28 september 2022

Trakteer dat arme gezin op een voedzame en gezonde maaltijd in plaats van dat ingewikkelde culinaire geneuzel #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/Ba4jz1nn0J — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 28 september 2022

Ik ben geen chef-kok maar zou zoiets nooit voorzetten aan mensen die culinair weinig gewend zijn. Kunnen ze een week lekker eten, geef je ze dit. Chef-kok mist inlevingsvermogen. #script #steenrijkstraatarm — Kat1278 (@Kat12782) 28 september 2022

Je kunt de aflevering hier terugkijken. Steenrijk, straatarm is iedere woensdag om 20.30 uur te zien bij SBS6.

