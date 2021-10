Arme Bibi: ook tweede zwangerschap last van extreme misselijkheid

Op Instagram deelt de Bibi vrijdag een foto waaruit duidelijk blijkt dat het niet heel best met haar gaat.

Spugen en nog eens spugen

Tijdens de zwangerschap van Teddy, in 2018, leed Bibi aan hyperemesis gravidarum; een aandoening waarbij je onvoldoende vocht en voedsel kunt binnenhouden en last hebt van overmatig overgeven. Pas na 20 weken hield ze haar avondeten binnen en kon het genieten beginnen. “Ik moest elke tien minuten naar de wc rennen en hield zelfs geen slok water meer binnen”, vertelde ze destijds. Vriendlief Waylon moest zijn vriendin meerdere keren naar het ziekenhuis brengen met uitdrogingsverschijnselen.

En nu heeft Bibi opnieuw flinke pech. Op Instagram deelt ze een plaatje waarop ze in haar huispak tegen de bank aanhangt met een spuugemmer naast zich. Maar gelukkig zijn daar Teddy en Waylon, haar superhelden. De post is een ode aan haar twee rotsen in de branding geworden.

Held zonder cape

“Bij iedere spuugsessie houdt ze m’n haar vast, geeft ze me kusjes en word ik overladen met al haar speelgoed. En er vliegt hier de hele dag een man (die een cape verdient) rond, om mij iedere seconde op m’n wenken te kunnen bedienen”, laat ze liefdevol weten.

Talloze volgers laten onder de foto weten voor Bibi te duimen dat het spugen snel ophoudt. “Hang in there”, klinkt het volop. Heel veel anders zit er voor de realityster ook niet op, maar we duimen natuurlijk heel hard met ze mee.

Bron: Instagram Bibi Breijman