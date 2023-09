Art Rooijakkers en zijn 18 jaar jongere vriendin Karlijn zijn verloofd

Zijn vriendin Karlijn Gudden (29) deelt daarvan een kiekje op haar afschermde Instagram-account.

Verloofd

Op de afschermde foto is te zien dat de twee verblijven in het Zuid-Italiaanse Puglia. Karlijn houdt haar ringvinger mét ring voor de camera en schrijft bij de foto: ‘About to change my last name’.

Art en Karlijn

Het is niet bekend hoelang Art en Karlijn al samen zijn. De presentator maakte hun relatie eerder dit jaar bekend en zei daarbij dat ze ‘al een poosje’ samen zijn. Eerder had hij twintig jaar een relatie met Andrea, tevens de moeder van zijn twee dochters.

Veel is er ook niet bekend over zijn verloofde Karlijn Gudden. De 29-jarige is creative lead bij het Amsterdamse influencer marketingbureau We Are First.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door We are First | Influencer marketing (@wearefirstnl) op 4 Sep 2023 om 5:57 PDT

Bron: RTL Boulevard