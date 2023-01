Art Rooijakkers is weer gelukkig in de liefde

Meer dan een jaar moesten we Art missen in onze favoriete tv-programma’s omdat de presentator kampte met een ernstige zwelling aan zijn stembanden. Aan Libelle vertelde hij hoe zwaar dat voor hem was. Een paar operaties en een goed herstel later, is Art weer van de partij in het nieuwe seizoen van B&B vol liefde en met de nieuwe muzikale spelshow DNA singers op RTL. Maar dit is niet het enige goede nieuws over de 46-jarige presentator.

Al een poosje

Art is weer gelukkig in de liefde, laat zijn management weten aan ANP. Zijn nieuwe vriendin heet Karlijn en ze hebben al een poosje een relatie, aldus Arts management.

Fris en vers

Het is voor het eerst dat Art naar buiten treedt met een nieuwe partner, na zijn breuk met ex-vriendin Andrea. De twee gingen in 2021 na een relatie van twintig jaar uit elkaar. Samen kregen zij tweeling Puk en Keesje (5). “Ik had het gevoel dat we bij elkaar waren omdat we nu eenmaal bij elkaar waren. Ik wil geen vanzelfsprekendheden in mijn leven. Ik wil het vers en fris houden”, zei Art over de breuk in Jan magazine.

Bron: ANP