Art Rooijakkers mag eindelijk weer praten: “Ik vreesde voor het einde van mijn carrière”

Een ernstige zwelling (granuloom) op zijn stemband zorgde ervoor dat hij lang niet mocht praten. Hij werd vier keer geopereerd en heeft de afgelopen tijd via een spraakcomputer moeten communiceren. Daardoor misten kijkers hem onder meer als presentator van B&B vol liefde.

Wie ben je dan nog?

Eindelijk mocht hij deze maand zijn stem weer gebruiken. “Als praten je beroep is en je stem valt weg, wie ben je dan nog? Ik hou van communiceren, van vragen stellen, ik ben graag ad rem. Wat blijft daarvan over als je nauwelijks nog verstaanbaar bent?”, vertelt Art in de Volkskrant.

Mijn dochters voorlezen

Drie keer ging het in een jaar mis met zijn stem en zelfs zijn arts werd pessimistisch, onthult Art. “Ik hield krampachtig vast aan mijn werk, het voelde alsof ik zonder baan een belangrijk deel van mijn identiteit zou kwijtraken. Toen het er zo slecht voor stond, realiseerde ik me dat iets anders in mijn leven van veel grotere betekenis is. Hoe sentimenteel dat ook mag klinken, ik wilde mijn dochters weer kunnen voorlezen.”

Dokter van John Mayer

Pas na een gesprek met de Amerikaanse dokter die ook zanger John Mayer van granuloom heeft genezen, slaagde de arts er met een vierde operatie in de presentator te genezen. “De arts zei: ‘Ik denk dat je weer kunt gaan voorlezen.’.”

Andere toekomst

Art gaat nu bewuster om met zijn stem. “Laten we het niet te veel dramatiseren. Er zijn ergere dingen, ik was er niet aan doodgegaan. Maar ik ging er altijd, zonder nadenken, van uit dat mijn lichaam functioneert. Nu weet ik: er hoeft maar dít te gebeuren en je toekomst is voor altijd anders.”

Bron: De Volkskrant/ANP