Art Rooijakkers over nieuwe kandidaten van B&B vol liefde: “Dat wordt smullen”

“Het mooie aan B&B vol liefde is dat je mensen leert kennen die een keuze hebben gemaakt, die wij misschien allemaal weleens hebben overwogen”, vertelt presentator Art Rooijakkers. En smullen wordt het, want er zijn héle diverse kandidaten.

Verschillende kandidaten

“Ik ben naar Portugal geweest, een vrouw achter in de zestig, een selfmade zakenvrouw. We hebben een bed- en breakfasthouder in Frankrijk die openstaat voor de komst van mannen én vrouwen. We hebben een jonge vrouw die naast haar moeder woont in Portugal… er zitten echt wel weer een hele hoop verschillende mensen bij”, vertelt Art.

Stemproblemen voor Art

Art Rooijakkers was vorig jaar niet te zien bij B&B vol liefde. Hij had namelijk gezondheidsproblemen en mocht een tijdje niet praten. Wat zijn rol voor dit seizoen is, weet hij nog niet precies. “Mijn stem is nog in opbouw, dus we moeten er voorzichtig mee doen. Afgelopen seizoen waren er ook goede kijkcijfers zónder mij. Ik weet dus nog niet wat de beslissing gaat worden. Ik moet daarover nog in gesprek met RTL.”

Art is in ieder geval te zien als presentator van B&B vol liefde: de aftrap, waar je alvast kennis kunt maken met de B&B-eigenaren. B&B vol liefde: de aftrap is 29 december om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard