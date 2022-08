Astrid uit ‘B&B vol liefde’ bijt van zich af: ‘Jullie mogen van alles van mij vinden, maar dit gaat wel héél ver’

Op Facebook laat ze dan ook duidelijk merken wanneer je over haar grenzen heengaat. In de post zet ze een criticus op haar plek.

Veel kritiek op Astrid uit ‘B&B vol liefde’

De afleveringen van het succesvolle datingprogramma maken de tongen los bij de kijkers thuis. In de eerste week werd gelijk duidelijk dat Astrid een eigenzinnige dame is die wel degelijk openstaat voor de liefde, maar wel nog altijd een flinke muur om zich heen heeft. Hierdoor kan ze af en toe wat standvastig en nors overkomen, terwijl ze het allemaal goed bedoelt. Toch krijgt ze bakken kritiek over zich heen.

Over grenzen gaan

Dat iedereen een mening heeft vindt ze geen probleem, maar ze moeten niet aan haar B&B in Oostenrijk komen, want dan steekt ze daar een stokje voor. ‘Beste B&B-kijkers, jullie mogen van alles van mij vinden en denken te weten na het zien van de afleveringen van B&B vol liefde, maar om bewust en opzettelijk een slechte review op Google te plaatsen gaat wel héél ver’, schrijft ze bij een screenshot op Facebook.

Astrid krijgt hulp van ‘B&B vol liefde’-fans

Vervolgens spreekt ze de persoon die de slechte review schreef persoonlijk aan. ‘Beste Gigi S, u bent nooit te gast bij mij geweest dus ik vraag u vriendelijk bij deze uw review te verwijderen’, schrijft Astrid. Bovendien wil ze diegene het tegendeel bewijzen: ‘En graag nodig ik u uit eens bij mij te komen overnachten, dán mag u een oprechte en eerlijke review geven. Ik sta open voor uw feedback!’ Dankzij hulp van B&B vol liefde-fans die de neppe review rapporteerden, is-ie nu weg.

‘B&B vol liefde’-blog

Bron: B&B vol liefde, Facebook