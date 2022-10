Avondje vol bakplezier: ‘Great British bake off’-musical komt misschien naar Nederland

De omroep kan nog niet zeggen of het gaat om de Engelstalige versie, een vertaling of een eigen Nederlandse variant: “In dat stadium zijn we nog niet. We zijn heel benieuwd of de Britse versie een succes wordt”, aldus de woordvoerder.

Populair programma

De Great British bake off is een succesvol bakprogramma dat al vanaf 2010 zeer veel kijkers trekt. Het programma was eerst bij de BBC te zien en tegenwoordig bij Channel 4. In het programma moeten deelnemers bak-opdrachten uitvoeren, waaronder een technische opdracht en een signatuuropdracht. Heel Holland bakt is gebaseerd op de Britse show.

Positief ontvangen

In de musicalversie van het programma worden diverse bijzondere kandidaten gevolgd die zich voorbereiden op de competitie en natuurlijk hopen in de felbegeerde finale te komen. De voorstelling speelde de afgelopen zomer try-outs in Cheltenham en werd zeer positief ontvangen. Vanaf februari 2023 is de musical in het Londense theaterdistrict West End te zien.

Heel Holland Bakt

Omroep MAX werkt momenteel aan een nieuw seizoen van Heel Holland bakt. Binnenkort worden meer details over deze reeks verwacht.

Bron: RTL Boulevard