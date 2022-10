Awkward: naamgenoten Britt Dekker en Britt Scholte dragen precies dezelfde jurk naar Televizier-Ring Gala

Gelukkig konden de twee erom lachen.

Televizier-Ring Gala: Britt en Britt in dezelfde jurk

Britt Dekker presenteerde donderdagavond samen met Splinter Chabot de voorshow van het gala. De twee stonden op de blauwe loper en spraken met de BN’ers die voorbijkwamen. Zo kregen de kijkers mee voor welke outfits de sterren hadden gekozen en daar zat een aantal prachtige looks bij. Kijk hier maar.

Rode jurk

Britt zelf ging voor een rode jurk van de Italiaanse ontwerper Elisabetta Franchi. Maar wat bleek? Ze was niet de enige. Actrice Britt Scholte, bekend van onder andere Goede tijden, slechte tijden, droeg precies dezelfde jurk!

Reactie Britt Scholte

Gelukkig konden beide Britte's er smakelijk om lachen. Op Instagram plaatste Britt Scholte een serie foto’s van zichzelf in de jurk en schreef erbij: ‘Aankomen bij de Televizier in een jurk waar ik mij heeeel mooi in voelde en erachter komen dat de prachtige host van de loper, Britt, dezelfde jurk aan heeft... Het enige wat je dan kan doen is even keihard lachen (want haha is best funny, HOE DAN?!) en Britt bewonderen om hoe enorm prachtig zij eruitziet en je gewoon nog steeds mooi voelen!’

Groot gelijk, Britt!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Britt Scholte (@brittscholte) op 7 Oct 2022 om 2:26 PDT

Bron: Brunopress, Instagram