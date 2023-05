B&B van Hans uit ‘B&B Vol Liefde’ nog altijd te koop: “Valt niet mee te onderhandelen”

Ook geeft Hans een update over de toch ietwat stroeve verkoop van hun stulp(je).

Scheiding

In de aflevering van Eating with my ex bespreken de twee hun stukgelopen huwelijk. “Als ik thuis was, dan was het nooit: ‘Ik mis je, kom mee naar bed”, zegt Hans tegen Libera. “Ik voelde me niet bemind en dus stortte ik me op mijn werk”.

Volgens Libera zat de vork anders in de steel. “Dat waren de eerste problemen helaas, inderdaad. Maar als je na thuiskomst kil en ongeïnteresseerd doet, dan denkt elke vrouw dat je er geen zin meer in hebt.”

Toekomst

Hoewel de twee dus niet helemaal op een lijn liggen, zijn ze het over een ding wél eens: samenkomen, dat gebeurt niet meer. “We weten nu zeker dat we niet meer bij elkaar komen. We hoeven niet te vechten, maar samenblijven doen we ook niet”, zegt Hans nadrukkelijk. Wel is hij benieuwd hoe Libera de toekomst voor zich ziet. “Dat weet ik niet”, antwoordt ze.

Verkoop B&B

Ook vertelt Hans dat het ex-koppel hun B&B nog altijd niet kwijt is. “De verkoop gaat niet over een leien dakje. Er zijn wel mensen langs geweest, maar er zit dan twee of drie ton verschil tussen de prijs. Daar ga ik niet aan beginnen. Daar valt niet over te onderhandelen.”

Met zijn liefdesleven staat het er íets beter voor. “Ik ben flink aan het daten, maar het huis moet gewoon eerst worden verkocht. Zolang dat nog niet zo is, voel je dat het niet lukt. Bij mij zit de handrem er daarom nog een beetje op, want ik kan ze niks beloven”, sluit Hans af.

Bron: RTL Boulevard