B&B vol bedrog? Joy blijkt écht een acteur te zijn

Onze entertainmentjournalist Matthijs Albers heeft uitgevogeld dat dit wel degelijk het geval is.

B&B vol acteurs?

Speculaties over dat de makers van B&B vol liefde een aantal acteurs hebben gecast voor hun programma, gaan al een tijd rond. Zo schreef Youp van ’t Hek in zijn column voor de Varagids: “Dit zijn allemaal acteurs en er zit een gewiekste tekstschrijver met een geraffineerd redactieteam achter die de deelnemers de meest debiele dingen laten doen. De acteurs worden allemaal goed betaald omdat de reputatieschade zowel voor de eigenaren als voor de gasten enorm is.”

Hij is hier erg stellig over: “Natuurlijk zal RTL zeggen dat het allemaal hartstikke echt is, maar ik geloof dat niet. Dit kan niet. Dit doen mensen niet. Zo erg is ons land er nou ook weer niet aan toe.”

Corina is boos

Corina Elzenaar, een van de vrouwen die zich opgaf voor B&B-eigenaar Walter, is woest om de woorden van de cabaretier. Op Instagram laat zij weten: “Volgens Youp van ’t Hek zouden wij acteurs zijn en ik moet zeggen van alle berichten die ik de afgelopen tijd heb gelezen, vind ik dit de meest kwetsende. De mensen die mij kennen, weten dat ik absoluut geen actrice ben. Zoek maar op op Google, kijk naar mijn geschiedenis, dan kun je heel veel vinden over mijn wellnesshoeve en krantenartikelen waar ik in heb gestaan, ik ben gewoon wie ik ben.”

Ze gaat verder: “Je krijgt er zeker niet voor betaald. Je moet er weken voor vrijnemen. Dus het kost je eerder geld, dan vind ik het grofweg een belediging als je dan wordt afgedaan als een acteur. Ik vind dat iemand als Youp van ’t Hek er beter over na had kunnen denken en zich er beter in had kunnen verdiepen.”

Joy is wel degelijk een acteur

Goed, niet iedereen is even blij met de speculaties dus, maar toch lijkt er een kern van waarheid in te zitten. Zo blijkt B&B-eigenaar Joy wel degelijk een acteur te zijn. Entertainmentjournalist Matthijs Albers sprak Joy via WhatsApp en weet te bevestigen dat B&B’s houden niet het enige is wat Joy doet. Matthijs legt in deze video uit hoe het zit:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Corina Elzenaar (@corina_elzenaar) op 18 Aug 2023 om 2:31 PDT

Bron: VARAgids, Instagram Corina