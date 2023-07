‘B&B vol liefde’ 2023: “Waarom je moet gaan kijken? Walter!”

Energetische massages, Brabantse gezelligheid, fietsen achterop de auto en huwelijksaanzoeken. En dat allemaal in één televisieprogramma: B&B vol liefde. We zijn weer begonnnen! Waarom je dit seizoen moet gaan kijken? Ik zet het voor je op een rijtje.

Tantragod in Frankrijk

We wisten het eigenlijk al na het zien van zijn aanmeldvideo: Walter wordt de ster van dit seizoen. Jackpot voor de programmamakers. Walter leeft als een tantragod in Frankrijk. Walter krijgt geen gevoelens voor iemand, Walter wisselt liefdesenergieën uit. Bij Walter op zijn tantraterrein zijn geen comfortzones. Een tipje van de sluier: lichtgevende borsten, sprankelende energetische klikken, héél veel zelfliefde en spiritualiteit (o nee: ‘spirualiteit’), blote billen, vrijgevochten geesten, diepgang op zielsniveau en, natuurlijk, tantrische dansscènes. En dan heb ik nog maar vier afleveringen gezien.

Kijk, ieder zijn ding hè. Als jij de dag wilt beginnen door op de picknicktafel te aarden, ga lekker je gang. Maar eerlijk: ik vind Walter een heel klein beetje eng. De grote tantrameester die zijn liefdeslogés (ieh) wel even zal uitleggen hoe het allemaal zit. Er wordt acht seconden geknuffeld en geen milliseconde korter, want dan IS ER GEEN VERBINDING. Misschien heb ik het mis, misschien.... Maar (sorry Walter) ik krijg een beetje de kriebels ervan. En dat is natuurlijk wat je wilt als je zo'n programma maakt.

MountJoy

Joy bij zijn B&B in Spanje Beeld RTL

In dit nieuwe seizoen is er veel ruimte voor spiritualiteit. Vergeleken met Walter is het op MountJoy nog spiritualiteit light, maar ook bij Joy vliegen de spiritermen je om de oren. Een souvenirtje van zijn jeugd in Bali. Er wordt geademd, veel geademd. En daar wordt dan weer uitgebreid bij stilgestaan. Waar ík vooral even bij wil stilstaan, zijn de beelden van Joy in het voorstukje. “Als het aan mij ligt gaan we nu meteen trouwen”, zegt hij in een innige omhelzing met een van zijn dates. Ik heb natuurlijk even teruggespoeld en de dame in kwestie is niet een van de dames die ik al bij Joy heb zien aankomen. Dat is de juice die we willen in dit programma. Gaat het huwelijksaanzoek op de berg dan toch echt ervan komen? We moeten waarschijnlijk nog zeven weken geduld hebben voor we daarop antwoord krijgen. Maar dat is het waard, mensen.

Bij Leendert in de sauna

In de b&b van Leendert in de Ardennen komen overduidelijk maar drie gasten per jaar, en dan is het een goed jaar. De kasten lagen nog vol met zijn spullen, de sauna was in geen jaren gesopt. De hottub liet hij niet eens zien en dat is denk ik niet voor niets. Maar nu zijn er zeven (!) vrouwen onderweg. Leendert nodigt ze gewoon lekker allemaal uit, dan zit er vast wel iemand bij die blijft plakken. Dat begon meteen goed. Zijn eerste date was de auto nog niet uit of hij ging al bijna op zijn knieën. Art, bel de rest maar af. Hij zag haar wel zitten, dit gaat wel wat worden. Of ze de slaapkamer ook al wil zien? Ik zal verder niets spoilen, maar er worden véél grenzen aangegeven in de b&b in België. Niet in het voordeel van Leendert. Wel in het voordeel van de kijker.

Kandidaat Marjan in Portugal Beeld RTL

De Portugese Patricia

Wisten jullie dat Patricia Paay een zus heeft in Portugal? Ik niet! Grapje natuurlijk, maar Marjan zou het kunnen zijn. Veel belangrijker: wat een waan-zin-nig huis heeft deze vrouw in Portugal. Alleen al daarom wil je haar blijven volgen. Ik heb bijna een beetje spijt dat ík me niet heb opgegeven voor Marjan (zou ze ook slapen met die hoed op?). Ik zie mezelf al liggen daar aan het zwembad. Beetje golfen, beetje shoppen. Marjan en ik zouden onze dagen prima samen doorkomen, denk ik. Ik zou alleen wel een beetje kriegelig worden van die huisvriend die daar ook door het huis wandelt. Dat hebben we eerder fout zien gaan in Portugal. Weet je nog, bij Jacob? Ik snap het concept huisvriend ook nooit zo goed. Is dat een vriend die geen geld heeft voor een eigen huis, dus maar bij jou bivakkeert? Of is dat iemand die in de friendzone zit, maar dat zelf nog niet doorheeft? Ik zou niet graag iemands huisvriend willen zijn. Zelfs niet die van Marjan. Maar daar denken de mannen anders over...

Bram in Zweden Beeld RTL

Ik verwacht ook heel veel liefde en gezelligheid op de zelfvoorzienende boerderij van Bram, de Zweedse versie van Martijn (ja, toch?), die op zoek is naar een vrouw die een mix is van een hippie en een viking. Tipje: zoek voor het kijken even de betekenis van het woord ‘permacultuur’ op, dat gaat je goed van pas komen. Bij Bram gaat het gewoon gezellig worden en dat is ook weleens leuk. Als hij maar geen kampvuur organiseert...

B&B vol liefde 2023

En dan gaan we ook nog naar Spanje voor Debbie, naar Thailand voor Martijn en naar Frankrijk voor Petri. De komende zeven weken kunnen me niet lang genoeg duren.

Elke week praten we je op Libelle.nl bij over de laatste ontwikkelingen in de b&b's. Kijk en lees jij mee?