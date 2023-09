‘B&B vol liefde’-Anne niet blij met montage: “Mensen zeiden ook dat ik niet zo ben”

Het afgelopen seizoen van B&B vol liefde kent veel spraakmakende types. Zo maakte Anne de tongen los toen ze samen met haar ‘spiruwele’ vriendin Claudia bij Tantra-Walter op de stoep stond. In Frankrijk vond Anne de liefde niet. We weten inmiddels dat Walter tijdens de opnames met zijn hoofd al bij een ander zat. Toch blikt Anne met een warm hart terug op het liefdesavontuur. Al hekelt ze wel op de montage van RTL, zo vertelt ze aan Omroep Gelderland.

Een fractie van wie ik ben

Anne had nooit gedacht dat B&B vol liefde zo erg zou leven. “Ik had niet verwacht dat het zoveel zou losmaken. Ik heb leuke mensen ontmoet en zo veel meegemaakt. Op tv zie je er maar een fractie van, je ziet ook maar een fractie van wie ik ben”, trapt Anne het interview af. “Je ziet maar een stukje van wat ik beleefd heb. In mijn herinnering is er zo veel meer gebeurd.”

‘Deal er maar mee’

Anne is van mening dat het knip- en plakwerk van RTL haar niet echt van haar zonnigste kant laat zien. Het commentaar over de montage komt voornamelijk door een bepaald fragment uit het programma. In dit stukje had ze een kleine aanvaring met een andere vrouw in het Franse Le Domaine Vert, hierna moest ze in haar eentje een reactie voor de camera geven. “Mijn reactie was niet op dat gesprek, maar op een ander moment. Ik praat niet zo tegen mensen. Mensen zeiden ook dat ik niet zo ben. Het was het enige fragment uit de uitzending waar ik een hekel aan had. Ik heb geklaagd, maar RTL zei: ‘Deal er maar mee.’”

Zonnevlecht

Hoewel ze vindt dat ze niet helemaal lekker uit de verf komt, krijgt ze toch een hoop hartverwarmende reacties via sociale media. “Een oudere man stuurde mij een bericht met een bedankje. Zijn vrouw was begin augustus overleden. Het laatste dat ze samen deden, was lachen om mij.” Met Walter ontstond er geen romance. “Ik voelde al in mijn zonnevlecht, dat is een energiecentrum in mijn onderbuik, dat er niks was.”

