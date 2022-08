B&B vol liefde-Dave reageert op kritiek over spoilen: “Ik had het huis allang gekocht”

Dave is één van de mannen die het hart van Denise in Spanje hoopt te veroveren. Het is natuurlijk nog maar de vraag of dat hem gaat lukken, maar kijkers zijn ervan overtuigd dat de twee niet met elkaar eindigen. De reden hiervoor is dat Dave regelmatig op Instagram updates deelt over zijn nieuwe huis waarin hij volop aan het klussen is. Volgens kijkers verklapt hij hiermee al dat hij het niet is geworden, omdat hij anders inmiddels wel in Spanje zou zitten.

Huis gekocht vóór aanmelding

Dave is het niet eens met deze theorie. “Voordat ik weer honderd berichten krijg of ik niet in Spanje moet zijn en omdat ik een huis heb gekocht zal het wel niks zijn geworden. Ik had het huis allang gekocht, zelfs voordat ik me had aangemeld”, reageert hij nu.

