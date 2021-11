‘B&B vol liefde’-deelnemer Vincent is smoorverliefd

Vincent is smoorverliefd op een leuke dame, genaamd Jessica, zo vertelt hij in Privé, meldt Shownieuws.

Vincent heeft pril liefdesgeluk gevonden

Bijna had Vincent wél liefde in B&B vol liefde gevonden, want Jessica twijfelde of ze zich voor hem moest opgeven. Vincent legt uit: “Ze aarzelde of ze een brief naar het programma moest sturen toen ze mijn oproepje zag, maar dat heeft ze helaas niet gedaan. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het tussen mij en een van de vier kandidaten niets zou worden, hebben we weer contact met elkaar opgenomen.”

Lange afstandsrelatie

De twee hebben een prille relatie en genieten daar erg van. Het is helaas wel een lange afstandsrelatie, want Jessica woont in Nederland en Vincent runt zijn B&B in Italië.

Elkaar leren kennen

Gelukkig zien ze elkaar wel regelmatig: “Zij komt af en toe naar mij en ik ga soms naar Nederland. Zo gaan we samen uitzoeken of het wat kan worden.”

Oud-kandidaten

Vincent is niet de enige oud-B&B vol liefde kandidaat die het liefdesgeluk na de opnames heeft gevonden. Dit geldt ook voor Jacob! Hij woont zelfs samen met zijn nieuwe vriendin Carla. Van Caroline geen liefdesnieuws, maar wel een update: zij heeft haar leven flink omgegooid.

Bron: Shownieuws.