Samen uit, samen thuis? Beeld Tom Cornelissen / RTL

Shownieuws

‘B&B vol liefde’-fans opgelet: de makers komen met een gloednieuw datingprogramma

Fans van B&B vol liefde kunnen nog heel even genieten van de laatste afleveringen van het derde seizoen, maar daarna is het toch echt flink afkicken. Gelukkig hoeven ze niet bang te zijn om in een zwart gat te vallen, want de makers hebben alweer wat nieuws voor ze in petto! Binnenkort komen zij namelijk met het datingprogramma Samen uit, samen thuis?