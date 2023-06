‘B&B vol liefde’-kandidaat Yovan onderging een hartoperatie

In een interview met RTL Boulevard doet Yovan een boekje open over de periode.

Openhartoperatie

Yovan heeft na de opnames van het datingprogramma de liefde nog niet gevonden. Ze geniet wel van het leven. “Ik heb afgelopen winter wel een tijd doorgebracht in het huisje van Menno in Spanje”, vertelt ze. Toch krijgt ze te maken met tegenslag in haar leven. “Bij thuiskomst bleek het aan m’n hart niet goed te zitten en moest ik een triple bypass openhartoperatie ondergaan.”

Zes weken geleden

De operatie wordt uitgevoerd in Spanje door een Nederlands team. “Dit heb ik in Benidorm laten doen. Daar hebben ze het op een kloppend hart kunnen uitvoeren.” Yovan is nog maar net thuis. “Het is vandaag zes weken geleden en ik ben net thuis in Nederland aangekomen.”

Instagram update

Op haar Instagram deelt Yovan een extra update. ‘Er is bijna niks meer van te zien en ik ben weer helemaal opgeknapt. En dat na meer dan 100 krammen in m’n lijf. Spannender dan dit kan ik de update niet maken’, schrijft ze. Ook bedankt ze de artsen die haar hebben geholpen voor de goede zorg.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Yovan Meurders (@yovanmeurders) op 15 Jun 2023 om 0:38 PDT

Bron: RTL Boulevard