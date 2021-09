‘B&B vol liefde’-kandidaten zeer openhartig tijdens omstreden reünie

Voor de meeste deelnemers was het de eerste keer dat ze elkaar in het echt ontmoetten. Een mooi moment om samen herinneringen op te halen.

Mooiste herinneringen

De mooiste herinnering van Mitch tijdens zijn verblijf bij Roxanne? “Het paardrijden had ik niet willen missen. Daar was Theun ook bij en we droegen expres te strakke kleding. Dat was gewoon heel grappig.” Melvin grapt: “Mijn mooiste herinnering was het opruimen van de peukjes”, verwijzend naar de vervelende klus die hij in Salerno bij de B&B van Debbie moest doen.

Heeft Pascal iets op te biechten?

Romana, die voor Bert naar Frankrijk kwam, wil weleens van Pascal weten wat daar allemaal is gebeurd: “Jij was heel lang bij Debbie, dus ik ben gewoon benieuwd naar jouw verhaal en wat er allemaal gebeurd is daar.” “Wat is er niet gebeurd...”, antwoordt Pascal. “Er is niks gebeurd...”, reageert Romana. “Nee, dat is waar”, geeft Pascal toe. “De liefde was ver te zoeken.”

De vrouwen van Jacob

Ook de vrouwen die bij Jacob verbleven, blikken samen terug. Segrun laat weten: “Iedere dag was het weer een verrassing wat er ging gebeuren en waar Jacob mee kwam. Want, laten we eerlijk zijn, het was dag in dag uit onzin wat die man wist uit te kramen.”

Promotiestunt

Monica en Jennie vullen aan: “Hij was nooit uitgesproken en hij stond ook nooit stil.” Dan onthult Segrun: “Op dag 3 liet Jacob al vallen dat hij alleen meedeed voor de promotie van zijn villa.” Anita laat weten dat ze momenteel helemaal geen contact meer met Jacob heeft.

Bekende Nederlanders

Dat de deelnemers nu ineens bekende Nederlanders zijn, daar moeten ze nog even aan wennen. Froukje, die bij Bert verbleef in het programma, vertelt: “Ik was in Griekenland op het terras en daar werd ik ineens herkend.” Pascal is er wel blij mee: “Ik ben ineens bekend en dat vind ik leuk. Ik heb 10.000 volgers!” En ook Eric, die bij Caroline kwam logeren, heeft het wat opgeleverd: “Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik moet ze van me afslaan”, grapt hij. Ook Theun en Gwen laten weten dat ze veel berichten ontvangen van mensen die wel met ze op date willen.

Liefdesnieuws van Melvin

Melvin, die zich had aangemeld voor Debbie, heeft leuk liefdesnieuws: “Ik ben twee maanden aan het daten en dat is sinds kort iets vast en daar ben ik heel blij mee.”

Op welke B&B vol liefde-kandidaat lijk jij het meest? Doe de test!

Je moet een introductievideo over jezelf opnemen: wat komt er bij jou naar voren?

Deze taal spreek jij het beste...

Als je één eigenschap moet noemen van de partner van je dromen, dan is dat...

Oei, onderlinge rivaliteit tussen je potentiële partners…

Wat is jouw slechtste eigenschap?

Nou ja, je potentiële partner kan niet met je hond overweg!

Wat is jouw favoriete sport?

De klik is er niet. Hoe stuur jij iemand naar huis?

Dít viel op in de aftrap van ‘Boer zoekt vrouw’

Bron: RTL Boulevard.