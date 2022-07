‘B&B vol liefde’-kijkers raken niet uitgepraat over Sylvia: “Die Hans heeft het weer getroffen”

Tot overmaat van ramp heeft de spirituele Sylvia een betere klik met Libera, de ex-vrouw van Hans, dan met de b&b-eigenaar zelf.

Hans onder de indruk van Sylvia in B&B vol liefde

Met de komst van de sophisticated Sylvia heeft Hans een daalder in zijn inmiddels lege huis gehaald, terwijl hij zichzelf maar een dubbeltje vindt. Vervolgens zet hij alles op alles om zijn nieuwe gaste voor zich te winnen. Met een romantisch diner, waarbij de diepvriespizza niet mag ontbreken, hoopt hij haar het hof te maken.

Ondertussen lijkt Sylvia vooral geïnteresseerd in haar bovennatuurlijke connectie met Libera. Door haar passie voor de astrale wereld en Libera’s geloof in beschermengelen, zitten de vrouwen al snel op dezelfde bovenaardse lijn. “Toen ik haar voor het eerst zag, kreeg ik meteen zo’n klap”, vertelt Sylvia in tranen. “Ik dacht: wat ben jij een mooi mens. Wat ben jij een mooie ziel.”

Als óók nog blijkt dat Sylvia meer liefde voelt voor de natuur in Pistoia dan voor haar gastheer is dat genoeg voer voor de twitterende kijkers. Zij raken niet uitgepraat over de nieuwe logee van Hans. ‘Die Hans heeft het toch weer getroffen met zijn date’, schrijft een kijker sarcastisch. ‘Ik zie een mooie romance opbloeien. Tussen de artistieke boomknuffelaar en de ex van Hans’, deelt iemand anders.

Het voorstukje voor de aflevering van vanavond biedt weinig hoop voor hunkerende Hans. Terwijl Sylvia vol passie over de astrale wereld vertelt, maakt Hans een flauw grapje. “Ik heb een keer bij iemand aangeklopt. ‘Wie is daar?’ Dus ik zeg: ‘Nou, we kunnen wel weggaan. Als je dat al niet weet wie er aan de deur staat...’”

Als dat maar goed gaat. Hoe dit afloopt, zie je om 20.30 uur op RTL 4.

