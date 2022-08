‘B&B vol liefde’-Martijn bijt van zich af na neppe review: “Zure granaatappel”

Astrid liet eerder al weten dat ze absoluut niet gediend is van dergelijke reviews. “Jullie mogen van alles van mij vinden en denken te weten na het zien van de afleveringen van B&B vol liefde, maar om bewust en opzettelijk een slechte review op Google te plaatsen gaat wel héél ver”, zo schreef ze onlangs op haar Facebook.

Neppe review

Ook Martijn laat in zijn Facebook Stories weten dat hij not amused is. Iemand liet namelijk een neppe review achter met de volgende tekst: ‘Host verklaarde mij na 24 uur al de liefde (hij was gek op mij, ik ben een man). En hij wilde de hele tijd knuffelen, als-ie niet al aan het huilen was.’

“Bedankt voor de moeite”

Martijn laat het daar niet bij zitten. “Ik vond het al vrij lang duren, maar eindelijk heeft een of andere zure granaatappel de moed bij elkaar geraapt om een nieuw profiel aan te maken en ook mijn B&B, of eigenlijk mij, te bekritiseren”, zo laat hij weten. “Bij dezen, grote vriend, geef ik jou je momentje. Want ik gok dat het je daar om te doen is. Geniet ervan. Bedankt voor de moeite en nog een fijne avond.”

Bron: RTL Boulevard/Facebook