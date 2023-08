‘B&B vol liefde’-Martijn stuurt zijn potentiële liefde na één dag alweer weg: ‘Ze irriteert me’

We nemen je mee door het kortstondige liefdesavontuur van de twee.

Entree Silvana

Donderdagavond was het zo ver en maakte de 47-jarige Silvana uit Nijverdal haar entree in de nederige b&b van Martijn in Thailand. Haar doel? “Een leuke klik en leuke dagen”, aldus de potentiële vlam. Hoewel de komst van Silvana voor Martijn onverwachts is, hij was namelijk nog bezig met het verwerken van de vorige door hem naar huis gestuurde vrouw, lijkt hij in eerste instantie toch enigszins enthousiast. “Het is een heel leuke en charmante dame die binnenkomt. Volgens mij is ze lekker energiek”, vertelt Martijn.

Irritaties van ‘B&B Vol Liefde’-Martijn

De eerste nacht van Silvana bij Martijn in ‘Say Cheese’ is amper voorbij of Martijn is er al over uit: dít is niet de ware. “Ik ga er geen doekjes om winden. Er zijn heel veel dingen die voor mij afknappers zijn”, stelt hij. Vooral het uitgesproken uiterlijk van Silvana spreekt hem niet aan. “Ze heeft een tattoo in haar nek en op haar vingers. En een piercing in haar bovenlip. Dat heb ik niet gezien op haar filmpje.”

Om zichzelf van de nodige stress te ontdoen neemt Martijn zijn dates mee naar een massagesalon voor een lekkere massage. Echt ontspannen is die alleen niet, want de b&b-eigenaar kan niet anders dan zich aan Silvana te ergeren. “Ze irriteert mij op een natuurlijke manier, terwijl ze niks fout doet. Zelfs bij de massage voelde ik me geïrriteerd.”

Van korte duur

Tijd om actie te ondernemen. Als de twee samen op het terras zitten, hakt Martijn de knoop door. “Ik waardeer het enorm dat je geschreven hebt en dat je gekomen bent. Maar ik ga nu iets zeggen dat misschien niet zo leuk is”, zegt hij. “Ik voel geen enkele connectie of iets dergelijks. Ik voel me totaal niet op mijn gemak.” Silvana lijkt, hoewel ze langer onderweg is geweest dan dat ze in Thailand was, niet verbaasd. “Ik had hetzelfde, maar ik wilde nog even de kat uit de boom kijken”, antwoordt ze. “Ik ben langer onderweg geweest dan dat ik bij Martijn ben geweest. Maar it is what it is...” Afijn, laten we hopen voor Martijn dat zijn volgende potentiële liefde een groter succes is.

In deze aflevering hoor je een wel heel mysterieus nieuwtje over Martijn. Ook hebben Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers het over de prille liefde bij een van de B&B-eigenaren en kletsen ze bij over een spraakmakende week.

Bron: B&B Vol Liefde