‘B&B vol liefde’-publiekslieveling Olof scoort een rol in een film

De 75-jarige pensionado zal zijn acteerdebuut maken in de romantische komedie Bed & Breakfast.

Olof scoort filmrol

Hij is niet de enige B&B-ster die te zien zal zijn in de film. Ook de spirituele Anne, die samen met Claudia haar opwachting maakte in de B&B van Walter, speelt mee.

‘Bed en Breakfast’ de film

De opnames van de film zijn deze week van start gegaan. De hoofdrollen zijn voor iets meer ervaren acteurs, namelijk Sanne Langelaar en Mingus Dagelet. Ook Oscar Aerts, Liz Snoijink, Margôt Ros en Jelka van Houten spelen mee. De film gaat over een workaholic genaamd Sarah die niet weet wat ze met haar leven aan moet. Ze laat zich overhalen op de B&B van haar tante te passen, maar doet dat met tegenzin. Ze is een stadsmeisje, dus wat moet ze tussen de boerderijdieren in een Gronings dorp?

Ontbijtende gasten

Maar eerlijk is eerlijk: alle ogen zullen natuurlijk gericht zijn op Olof en Anne. Zij spelen twee gasten die in de B&B komen ontbijten. Reden genoeg om naar de bioscoop te rennen. Daar moet je nog wel even geduld voor hebben, want de film is pas in 2024 te zien.

Starstruck

“Leuk toch?”, zegt Anne over haar filmrol tegen RTL Boulevard. “We doen allemaal nieuwe ervaringen op.” “Niks mis mee”, vult Olof aan. Hoofdrolspeler Mingus is helemaal starstruck van de twee figuranten -en terecht. Maar hoofdrolspeler Sanne heeft B&B vol liefde nog nooit gezien. “Dat is wel een minpuntje”, aldus Olof.

Bron: RTL Boulevard