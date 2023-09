‘B&B vol liefde’-Suus reageert op het liefdesnieuws van Bram en Esra: ‘Moet eraan wennen’

“Ik vond het wel een gekke gewaarwording dat ik naar huis ga omdat ik te jong ben”, legt de 21-jarige Suus uit in gesprek met RTL boulevard. Even leek er in het programma tussen haar en Bram liefde op te bloeien, maar Bram koos uiteindelijk toch voor de 35-jarige Carolien, die meer levenservaring op zak had en meer ‘wifey material’ was. Dat leek een match made in heaven, maar tijdens de reünie gaf Bram toch aan niet meer verliefd te zijn.

22 jaar

Niet veel later kwam er ander verrassend nieuws: Bram had opnieuw de liefde gevonden. Even gingen er geruchten dat het Anna zou zijn, één van zijn andere liefdeskandidaten over wie hij tijdens het programma erg te spreken was. Maar dinsdag liet hij in een video weten dat het om heel iemand anders ging: de 22-jarige Esra, die zich in eerste instantie had aangemeld voor Joy in Malaga.

Suus zegt tegen RTL boulevard blij te zijn voor Bram. “Ik moet er wel erg aan wennen natuurlijk. Maar als zij echt verliefd zijn en die klik hebben, dan maakt leeftijd niet uit. Ik vind het heel fijn voor Bram dat hij de liefde heeft gevonden.”

De vrolijke Suus vond zelf dan geen liefde in het programma, maar hield er wel iets anders moois aan over. Met haar camper reed ze onlangs naar het Spaanse plaatsje Sant Andreu del Terrì, waar ze sindsdien in de bed & breakfast van deelneemster Debbie werkt.

Bron: RTL Boulevard