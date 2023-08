‘B&B Vol Liefde’-Thalia en Harry (van Debbie!) hebben een relatie

De twee ontmoetten elkaar tijdens de lang verwachte reünie, die de fans van het programma zondagavond eindelijk konden zien. Sindsdien speculeerden fans er door een aantal bijzondere geruchten flink op los, en die geruchten blijken nu waar.

Het liefdesavontuur van Leendert en Thalia

Dat het tussen Leendert en Thalia niet zonder slag of stoot verliep, bleek al snel tijdens de veelbekeken afleveringen van B&B vol liefde. De oorzaak? Volgens Thalia verwachte Leendert te vaak de verkeerde dingen (‘hij wilde samen ontbijten’, aldus Thalia) en volgens Leendert was het juist Thalia bij wie het mis ging (‘ze heeft teveel temperament’, aldus Leendert).

De twee leken dan ook niet mét, maar ook niet zónder elkaar te kunnen. Na een kortstondig vertrek kwam Thalia namelijk tóch weer even bij de charmante Leendert aankloppen. Mét succes, zo leek het. Toch bleek tijdens de reünie dat een succesvol einde er voor de twee niet in zat en dat zowel Leendert als Thalia allebei nog (of weer, Joost mag het weten) vrijgezel waren. Of toch niet?

Een bijzondere wending tussen Thalia en Harry

Hoewel Thalia de liefde niet vond bij Leendert, heeft ze die nu namelijk wél gevonden bij Harry. Je weet wel, die meedeed aan het programma voor de kleurrijke Debbie. Dat bevestigde het verliefde stel vanavond aan RTL boulevard. Geloof het of niet, maar het is écht zo. Afijn, eind goed, al goed, zullen we maar zeggen.

Succesvol seizoen van ‘B&B Vol Liefde’

Thalia is overigens niet de enige die de liefde vond tijdens dit heerlijke programma. Ook Joy, die smoorverliefd is op Daní, is dolgelukkig in de liefde. Sterker nog: de twee wonen inmiddels zelfs samen. Ook Debbie en Paul zijn nog altijd helemaal in de wolken. Lief!

Niet alleen over Thalia en Leendert werd flink gespeculeerd, want ook Joy werd door fans van het programma goed onder de loep genomen. Sommige kijkers vroegen zich namelijk af of Joy eigenlijk niet gewoon een acteur is. Wat blijkt: ze hebben gelijk! Entertainmentjournalist Matthijs Albers sprak Joy via WhatsApp en wist te bevestigen dat B&B’s houden niet het enige is dat Joy doet.

Bron: RTL Boulevard