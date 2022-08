Ik ga er zonder introductie meteen over beginnen. “NEE, NEE, NEE”, riep ik naar de televisie tijdens ‘het kampvuur’ van Martijn. Ik begon het allemaal net een beetje te trekken. Het was toch eigenlijk ook wel weer heel lief hoe betrokken zijn ouders zijn en hoe ze de meiden meteen onderdeel van de familie maakten. Maar toen ging het he-le-maal mis. Maar dan ook echt he-le-maal. Dit was een van de ongemakkelijkste dingen die ik ooit heb gezien.

Martijn vertelde Suus na de safari met Fenna uit het niets dat hij verliefd op Fenna is. Verlíefd? Suus wist niet waar ze het zoeken moest en Fenna viel ook nog net niet van haar stoel. Na twee dagen verlíefd? Tja, Martijn was alleen al door haar filmpje op Fenna. Want na een filmpje van twee minuten weet je toch ook wel genoeg over iemand (ja, dat lijkt alweer lang geleden). Martijns ouders werden erbij gehaald alsof ze net hun verloving aangekondigd hadden. Fenna wist niet wat haar overkwam. Ziet zij het überhaupt wel zitten met Martijn? En die arme Suus zat er ook maar bij. Alsof dat en die onhandige luchtknuffel nog niet ongemakkelijk genoeg waren, KUSTEN MARTIJN EN FENNA ELKAAR OOK NOG. EEN PAAR KEER. VOOR HAAR NEUS. Nou jááá zeg. “Sorry Suus", zei Martijn er zelfs nog bij. Wat een ***. Marian blij dat ze toen al lekker in het vliegtuig naar huis zat.

NATASJA (49) - FRANKRIJK

Als het je lukt om de goedlachse Menno te irriteren, dan ben je wel echt irritant hoor. Natasja klaagde in de allereerste aflevering al over de mannen die zich voor haar hadden aangemeld en dat begin ik nu wel te begrijpen. Je denkt dat het niet slomer kan na Dirk, maar dan ontmoet je Jan. De man die op zijn tijd, af en toe een bordspel leuk vindt. Lees: daar vindt-ie geen hol aan. En er is wel meer waar Jan geen hol aan vindt. Laat hem maar lekker een spelletje spelen op zijn telefoon. En laat hem vooral met rust. Gesprekjes tijdens het koken? Jan wil liever dat zoiets spontaan gebeurt en niets forceren. Eh, weet je wel aan welk programma je meedoet? Jan zegt liever gewoon helemaal niets. En dat irriteert Natas mateloos. “Jan is heel passief, Jan lóópt zelfs passief”, lichtte ze toe. Het was tijd dat hij de poort uit zou lopen. Duidelijker kon het niet: “Het stopt hier. Ik word niet heel gelukkig van jou.” Ze wist niet hoe snel ze zijn gele waterfles moest vullen en een lunchpakketje voor hem moest maken voor onderweg.

Tot grote vreugde van Menno waren ze toen weer met z'n tweeën over. Hij zou er bijna een biertje op drinken. Op een doodgewone dinsdagmiddag. Dat zou een goede zet zijn om het hart van Natas te veroveren. Maar ook als hij dat niet doet, staat zij tot mijn verbazing toch wel open om hem beter te leren kennen. Maar of dit ook echt liefde wordt? Het zou zo leuk zijn, maar dat denk ik helaas niet.

HANS (54) - ITALIË

Er kwam toch nog een nieuwe vrouw naar de B&B van Hans: Denise. En dat pakt verrassend gezellig uit. Pedicure Denise wist de cursus ‘B&B runnen’ snel af te ronden, is niet op haar mondje gevallen én tovert een lach op het gezicht van Hans. Zou Hans dan toch iets geleerd hebben van de gesprekken met de andere dames? Een ding is zeker: carpe diem, pluk toch die dag verdomme! Dus gaan ze er samen een dagje op uit. En nee, niet naar de boomkwekerij. Een romantische date naar een prachtige wijngaard. Komt het dan toch nog goed in Italië? Denise heeft heel goed in de gaten dat Hans nog veel te verwerken heeft. Geeft ze hem de ruimte om dat te doen of neemt ze toch afstand?

DENISE (31) - SPANJE

Denise was deze week in alle afleveringen te zien. Het was dan ook een komen en gaan van mensen. Ben liep te hard van stapel en was niet grappig, dus moest naar huis. Dat is maar goed ook, want Dave liet zich in de aanwezigheid van Ben niet van zijn beste kant zien. Beetje vissen of ze goede gesprekken hebben gehad terwijl je weet dat dat niet zo is. En dan zogenaamd aardig gaan doen over het magneetje dat Denise kreeg. Daar krijg ik de kriebels van, niet op een goede manier. Hun zoen heeft bij Dave ook niet voor een explosie aan gevoelens gezorgd. Hij is niet verliefd en voelt zelfs niets. Misschien moet Denise haar mannen ook eens wat vragen in plaats van alleen maar vragen van hen te verwachten?

Ze krijgt een nieuwe kans bij sportondernemer Sven (dat wordt een wedstrijdje bankdrukken met Dave). Ze trok haar crop top aan in een andere kleur en ging met hem op date. Sven stelde vragen én vroeg door (waar hij dan vervolgens weer geen antwoorden op kreeg), maar toch deed een karaktereigenschap van hem haar aan haar ex denken. En dan weet je het al: dit wordt hem niet. Daar kan zelfs een gesprek met de twee gekke zussen niets aan veranderen.

ASTRID (48) - OOSTENRIJK

Powermom As was net weer een beetje bijgekomen van de kruidengate toen ze slecht nieuws kreeg. Grappenmaker Ruud vertrekt uit Oostenrijk. Waar ze HJ nog om wist te praten om wel te blijven, lukte haar dat bij Ruud niet. Hij zei niets voor haar te voelen, maar wat hij (denk ik) eigenlijk bedoelde, is dat hij die driftige kant van As niet zo'n hele mooie kant vindt. Die diepere laag bevalt hem niet zo. Wegwezen, met gierende banden. En toen ineens kon As wel lollig en leuk doen. Toen was het ineens niet spannend meer en durfde ze die inmiddels beroemde deur van haar op een kier te zetten. Maar ja, toen had niemand er meer iets aan. Ruud pikt het niet meer, Ruud komt nu voor zichzelf op.

HJ heeft nog een paar dagen over in Oostenrijk en As neemt hem zelfs mee voor een romantisch diner. HJ is om, hij ziet haar helemaal zitten. Maar zullen ze echt contact houden als hij weer op de vrachtwagen zit...?

HANS (60) - FRANKRIJK - B&B VOL LIEFDE

Hoeveel flessen wijn zullen er bij Hans per week doorheen gaan? Het is dat hij het ontbijt overslaat, anders was dat vast een champagneontbijt geweest. Of het door de wijn komt, laten we even in het midden, maar Hans was wel een stuk galanter deze week. Hij hielp nieuwkomer Marion door de pootjes van haar caravan uit te draaien. Tot grote verbazing van Petra, die toch echt zelf haar koffer naar binnen moest tillen. Maar het was dan wel weer Petra die romantisch ging picknicken met Hans. Ja, Petra zou perfect in de b&b passen, maar er gebeurt maar niets tussen die twee. Geen knuffel, geen kusje. Of zullen ze dat stiekem achter de schermen wel doen? Die fysieke aantrekkingskracht lijkt er met Annemarie meer te zijn, maar helaas kun je niet van twee vrouwen één maken. Gaat hij een keuze maken of laat hij ze allebei lopen? Dat moet allemaal duidelijk worden in de laatste week.

TED (67) - MADEIRA

Die Ted, dat is me er een. Dat was meteen al wel duidelijk, maar wordt naar mate de mannen langer bij haar in huis zijn alleen maar duidelijker. De mannen willen niet helpen, de mannen stellen geen vragen en geven geen uitgebreide antwoorden. Maar eh, Ted, je kunt ook vragen of ze je willen helpen, hè? En hoeveel vragen stel jij de mannen zelf? Zuster Klivia (vond ik leuk) sprak de mannen streng toe in de auto, maar in dit geval was ik #teamtjerk. Ted kan zelf ook wel een beetje beter haar best doen. Voor Ben hoop ik dan, want ik vind Tjerk verder niet zo'n heel sympathieke man. Hij zet Ben te kakken terwijl hij alleen maar aardig voor hem is. Als dat OSM is, dan wil ik zeker geen OSM zijn. Ben maakt goed duidelijk dat hij vaak niet eens de kans krijgt om haar te helpen. Maar hij wil het zo graag, Ted. En met Ben is het toch ook veel gezelliger? Toch? Ik ben bang dat ze haar keuze al heeft gemaakt...

RICHARD (50) - PORTUGAL

“Ooooonce moooore.... you oooopen the door”. De bingokaart is compleet. De Titanic kunnen we afvinken. Dit is liefde. Richard weet het ook zeker: hij en Simone zijn de eerste b&b’ers die bij elkaar gaan blijven. Ja, dat zijn uitspraken. Er kwam toch nog een vrouw een poging doen om het hart van Richard te veroveren, maar ook zij vertrok na een dag. Richard was wel een beetje op z'n pik getrapt. Want je kan na een dag toch niet weten of het iets wordt? Nee, maar je weet na een dag wel dat jij de liefde al gevonden hebt. Daar moet volgend jaar maar eens goed naar gekeken worden. De kandidaten die het op moeten nemen tegen anderen die al twee weken in de b&b zijn, maken geen kans meer. Die voorsprong is te groot. En het is nog eens heel ongemakkelijk ook. Voor iedereen. Laat ze allemaal lekker tegelijk komen, dan heb je waarschijnlijk ook nog eens meer drama in de tent.