‘B&B vol liefde’ week 7, de slotaflevering: “Deze plottwist zag ik écht niet meer aankomen”

Oooh jongens, de laatste. Na 35 afleveringen zit het erop. We moeten afscheid nemen van Martijn, Astrid, Hans en Hans, Denise, Richard, Ted en Natasja. Ze hebben ons maar mooi de zomer door geholpen. Ik wil iedereen bedanken, maar vooral Desiree. Wat een aftrap van dit seizoen was dat. Dat mogen we niet vergeten.

MARTIJN (31) - PORTUGAL - B&B VOL LIEFDE

The day after... Suus wist niet hoe snel ze dat ontbijtje naar binnen moest proppen zodat ze een taxi kon bestellen. Ciao, je krijgt de hartelijke groeten van de feestcommissie. Ze was de deur net uit toen Linda arriveerde. Zij had geen idee wat zich achter de deuren van de b&b had afgespeeld. Althans, dat probeerden de makers ons te laten geloven. Martijn deelde na de uitzending een berichtje waaruit blijkt dat hij haar wel wílde afbellen, maar niet mócht. Ja ja, nu komt de aap uit de mouw. Hij vertelde Linda dus zo snel mogelijk na aankomst dat ze haar koffer niet eens uit hoefde te pakken. Binnen een paar uur was ze weer weg en had hij zijn Fenna weer helemaal voor zichzelf. Recordje!

Nou ja... zíjn Fenna... “Welkom bij de familie”, bleef maar rondspoken in haar hoofd. Het ging haar allemaal veel en veel te snel. Na een romantisch nachtje weg in Albufeira (haha, alleen die zin al) was het ook voor haar tijd om haar koffer in te pakken. Martijn in tranen, Fenna vond het eigenlijk wel prima. O nee, het lukte haar toch nog om te doen alsof ze het allemaal heel erg vond. Over twee maanden zou ze weer kunnen terugkomen. Mijn voorspelling: Fenna kwam nooit meer terug. Ze kreeg het heel benauwd van die boer uit Alentejo. “In twee maanden kan er veel gebeuren”, zei ze nog. Hint, hint, hint. Ach, ik zie Martijn al in tranen haar naam van het bordje vegen... hand in hand met zijn moeder.

NATASJA (49) - FRANKRIJK - B&B VOL LIEFDE

“Jij hebt de sleutel naar mijn hart gevonden”, waren helaas toch echt de woorden van Menno (dat T-shirt <3) en niet van Natasja. Er was geen vlammetje, geen vlinder, geen vonk. Ze voelde het niet. Op papier is hij de perfecte match voor haar (behalve dat alcoholpuntje dan), maar helaas was er (nog) geen liefde in de Franse b&b. Menno kreeg een negatieve examenuitslag. Helemaal gezakt is hij nog niet, er was nog kans om te slagen in de herkansing. Ging Natasja Menno misschien toch onwijs missen toen hij niet meer in de b&b rondliep? Ze hoefde maar te bellen en Menno zou meteen de auto in springen. Ik ben bang dat dat niet is gebeurd. Natasja’s enige nieuwe huisgenoot is en blijft kip Jos.

HANS (54) - ITALIË - B&B VOL LIEFDE

Het is dat ik het geld niet heb, anders zou ik de b&b van Hans kopen. Wat gun je die twee toch een nieuwe start. Denise gaf Hans en Libera - net zoals alle andere vrouwen die langs zijn geweest - het advies om met elkaar om tafel te gaan. Een romantische boodschap had ze helaas niet. Zij en Hans zijn geen perfecte match. Meer dan een vriendschap zit er niet in.

Dus Hans was weer alleen met Libera in de b&b. En hij opende meteen het gesprek. Ze kunnen zo niet langer doorgaan. Zijn droom om een b&b te beginnen, heeft alles kapotgemaakt. Hij is egoïstisch geweest. En nog veel meer van dat. Geld zou alles oplossen. Een koper van de b&b zou alles oplossen. Er moet toch wel iemand zijn die na het zien van de prachtige beelden droomt van een toekomst in Italië? Als de Meilandjes hun chateau weten te verkopen, dan weet ik zeker dat er ook een koper is voor Hans. En dan leven ze toch nog lang en gelukkig...

DENISE (31) - SPANJE - B&B VOL LIEFDE

Dave, Dave, Dave. Dat heb je niet slim aangepakt, jongen. In de camera vertelde je al vier keer dat je twijfelde of Denise de vrouw voor jou was. Maar dat vergat je nog even tegen Denise zelf te zeggen. En dan ook nog gezellige appjes gaan sturen? Oh, oh, oh. Dat kon toch alleen maar fout gaan? Toen je het eenmaal vertelde was je verhaal goed, duidelijk en respectvol. Maar toen had je Denise al veel te veel verkeerde signalen gegeven. Ik snap wel dat zij gekwetst was. Je had eerder eerlijk moeten zijn. Twijfelen aan je intenties ging inderdaad wel wat ver, meer dan onhandigheid was het niet. Er waren tranen, echte tranen. Hopelijk hebben jullie het achter de schermen nog wel met elkaar kunnen uitpraten.

Wie wel blij was met deze ontwikkelingen, was Sven. Hij kon zijn gezicht nauwelijks in de plooi houden toen Dave hem het nieuws kwam vertellen. Tijd voor een comeback! En dat lukte. Nee, hij was echt niet zo dominant als hij eerst deed vermoeden en met zijn ego valt het ook echt wel mee. Hij is bot op gedragsniveau, echt niet op identiteitsniveau. Het lukte hem om de deur naar de liefde van Denise weer op een kier te zetten. Cheers met koude koffie. Zij gaf aan voor hem zelfs naar Nederland te willen komen. Ik durf niet te voorspellen of dat inmiddels ook echt is gebeurd. Het kan alle kanten nog op. Maar dat er geen zoen was bij vertrek, is geen heel goed teken.

HANS (60) - FRANKRIJK - B&B VOL LIEFDE

De interventie wierp zijn vruchten niet af. Annemarie vond bij Hans niet waarnaar ze op zoek was. Dus ze ging. Een slechte keuze, noemde Hans het. Was hij anders toch voor haar gegaan? Hij had veel moeite met het vertrek van Annemarie en daar had Petra dan weer moeite mee. Want hallo, zij was er ook nog!? Dus koos Hans voor haar. Zo’n gevoel kreeg je erbij, toch? Ik weet nog niet zo zeker of hij wel voor haar had gekozen als Annemarie de keuze niet voor hem had gemaakt.

Er was nog “fucking veel nodig” om Petra in de b&b te houden, want tweede viool wil ze niet spelen. Nou, het viel allemaal wel mee hoeveel er echt voor nodig was. Een gezellige avond/nacht en Petra ging de volgende ochtend zelfs ‘het domein’ in. En jááá, er werd gekust. Hij wist toch echt vanaf dag één dat hij haar een leuke meid vond. Hm. Hebben ze dan nu verkering? Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Hans’ laatste woorden vatten zijn avontuur dan wel weer perfect samen: “Biertje?”

TED (67) - MADEIRA - B&B VOL LIEFDE

Ben zat in de friendzone, dus hij ging weg. Ted werd niet warm of koud van Tjerk, dus Tjerk moest weg. Zo bot werd het nou ook weer niet gebracht, maar heel veel meer woorden werden er niet aan vuil gemaakt. Ted is geen vrouw die haar emoties toont (op televisie). We can stay friends, yes? Op de moeilijke momenten begon ze ook ineens in het Engels te praten. Want dat maakt het afstandelijker, makkelijker? Tjerk wenste haar nog veel geluk in haar leven, maar dat werd door haar niet uitgesproken. “Ik heb geen haast”, was haar antwoord. Teds liefdesboek is gesloten. Potdicht. En dat niet alleen, ze sluit ook de deuren van haar b&b. Ze staat wel open voor telefoontjes, dus wie weet logeert er straks toch een leuke man in haar b&b. Ben komt vast wel weer eens op de koffie.

RICHARD (50) - PORTUGAL - B&B VOL LIEFDE

Als het ergens vanaf het eerste moment duidelijk was dat er een match was, dan was het wel bij Richard in Portugal. Hoe verdrietig is het dan dat het op deze manier moest eindigen? Simone kreeg slecht nieuws over de gezondheid van haar moeder, en pakte zo snel mogelijk het vliegtuig naar huis. Maar een ding is zeker: Simone is terugkomen naar Portugal. Dat móet toch wel? Hebben ze elkaar in Nederland gezien? Is zij met hem mee teruggereden? Ik wil het zo graag weten! Maar ik heb goede hoop. Want ze is een miljoen keer leuker dan op haar filmpje en het voelde toch meteen goed weetjewel en dat werd steeds meer en meer weetjewel. Richard hartje Simone.

ASTRID (48) - OOSTENRIJK - B&B VOL LIEFDE

De plottwist der plottwisten! Ik zag deze écht niet meer aankomen. Astrid en HJ! Ik dacht dat het boek gesloten was en geloofde absoluut niet in dat open einde waarover ze het hadden. Maar toch! Wie heeft er gehuild? Eerlijk toegeven! As en HJ, helemaal in love. Zo lief ook hoe hij daar zat met haar dochter. Dit hebben ze toch te leuk in elkaar gezet? Astrid veroverde in de laatste minuut nog de harten van alle kijkers. Eerder deed ze al een stap in de goede richting, door de hand in eigen boezem te steken. Astrid kent haar zwakke kanten en is bang om mensen daarmee weg te jagen. HJ is gelukkig niet zo snel onder de indruk en houdt van alle versies van Astrid.

In Oostenrijk had ze het licht nog niet gezien. Toen was er in haar hart echt nog geen plek voor een man. HJ deed er héél lang over om de b&b te verlaten, in de hoop dat As zich nog zou bedenken. Dat deed ze, maar daar had ze wel even voor nodig. Toen bleek het toch echt noodzakelijk dat HJ zich zo snel mogelijk weer zou melden in Oostenrijk. Hij zat vast al in de auto voor ze haar zin kon afmaken. Wat een verrassing! Er werd gelachen, er werd gekust. Een beter einde had dit seizoen niet kunnen hebben.

Reünie ‘B&B vol liefde’

Dit was ’m dan! Wat een goede score dit seizoen! Vorig jaar was er weinig liefde te vinden in de b&b, maar nu was love echt in the air. Maar hoe staat er nu mee? Komt er ook een reünie? Zo kunnen ze ons toch niet achterlaten? Is Fenna teruggekomen? Ging Natasja Menno missen? Hoe zit het met Denise en Sven? Zijn Hans en Petra nog bij elkaar? Is Simone snel teruggekomen naar Portugal? We gaan het hopelijk allemaal nog zien.