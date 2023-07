‘B&B Vol Liefde’ weekoverzicht 1: “Wat ben je toch een lekkere moskrabber"

Deze week: het nieuwe seizoen is begonnen en dat is er nu al één waar je U tegen zegt.

Marian (69) - Portugal

Marian (68) - Portugal Beeld B&B Vol Liefde

Één van de eerste B&B-eigenaren met wie de kijkers van B&B vol liefde deze week kennis mochten maken, is Marian. Samen met haar hondje, Amy, deed ze voor de camera’s van B&B vol liefde een hartstochtelijke oproep. Wat ze zoekt? Een rijpe, Bourgondische man die er (net als zijzelf) niet met de pakken bij neer gaat zitten. En die kon ze, met de komst van haar eerste potentiële liefde Olaf, krijgen ook.

Olaf is een 70-jarige, gepensioneerde scheepswerktuigkundige, die zich niet alleen meteen thuis voelt aan de Portugese stranden, maar ook in het stulpje (zeg gerust ‘stulp’, want wát een huis is dát) van Marian. De beste man komt wat timide, maar vriendelijk over - en daardoor valt er weinig op hem aan te merken. Gelukkig hebben de twee nog even om uit te zoeken hoe ver hun liefde reikt.

Afijn, aan de rust die Olof met zich meebracht, kwam al snel een einde met de komst van de tweede in Marian geïnteresseerde man deze week: Jan. Deze, een stuk minder timide, man is gepensioneerd advocaat en staat (nog net niet écht) in vuur en vlam door de charmes van Marian. En dat laat-ie merken ook, want de complimenten vliegen Marian om de oren. Gelukkig is er nog nooit iemand slechter geworden van wat lieve woorden. Waar wél iemand slechter van wordt, is Olof. Die weet het concurrentie-gehalte dat Jan met zich heeft meegenomen maar wat moeilijk te behappen.

Om stoom af te blazen gaan Marian, Olof en Jan opstap naar de golfbaan. Dé plek waar Marian graag komt, Olof zijn stinkende best doet om iets van zijn golfkunsten te bakken en Jan vooral zijn kans grijpt om in een golfkarretje te racen alsof-ie zestien is. Eenmaal terug in de villa blijkt dat het drietal misschien nog nét iets langer had moeten golven om stoom af te blazen en gaat Olof het gesprek aan met Jan. Marian daarentegen is door alle gezelligheid helemaal in haar nopjes. Haar conclusie? Er zijn nog geen vlinders, maar wat niet is, kan nog komen. To be continued...

Walter (54) - Frankrijk

Walter (54) - Frankrijk Beeld B&B Vol Liefde

Zet je schrap, want het is tijd voor de week van Walter. En geloof mij als ik zeg dat dat er niet zo maar één is. Walter ziet er namelijk uit als een doorsnee man, maar ís dat niet. Sterker nog: hij heeft - volgens veel kijkers van het programma én Twitter (lachen, gieren, brullen) - een wel heel bijzondere leefstijl. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar je moet er wel van houden. En laat het nou net zo zijn dat veel mensen dat precies niet doen. Of nouja, ze kunnen er smakelijk om lachen, maar daar is het dan ook wel mee gezegd. Walter heeft namelijk geen 'standaard’ b&b, maar eentje waar je spirituele retraites kunt volgen.

Walter is vanuit zijn liefde voor spiritualiteit dan ook op zoek naar iemand met wie hij naar eigen zeggen kan knuffelen, spelen, stoelen én teasen. Oh, en ook naar iemand die ervaring heeft met tantra. Gelukkig waren daar vriendinnen (ja, écht!) Claudia en Anne, die nét zo in het leven staan als Walter. Bij hun eerste ontmoeting wordt dan ook flink geknuffeld (let wel: acht seconden, want dan voél je elkaar echt) én gedanst. Na een knuffel en een dansje bleek, je raadt het al, vooral spiritualiteit onderwerp van gesprek te zijn voor het drietal. Ze leren elkaar vast goed kennen, want dán is het tijd om in het gras te liggen. Naakt. En om de sauna in te gaan. Ook naakt.

Hoewel vriendinnen Claudia en Anne op voorhand dachten dat het geen probleem zou zijn om liefde te zoeken bij dezelfde man (ging het daar niet gewoon al mis?), valt het Claudia tóch allemaal even nét iets zwaarder dan gedacht. Ze is het spoor bijster, maar niet voor lang, want na een kwartiertje gras-zitten voelt ze zich weer helemaal herboren. Tijd voor tantra-dansen met Anne én om aan de wandel te gaan met Claudia. Daarna volgt een date met Anne; de twee gaan op zoek naar oesters en dansen hun teleurstelling weg wanneer blijkt dat die nergens te vinden zijn. Walter is nog niet helemaal uit over wie van de twee zijn hart sneller doet kloppen, maar wijs als-ie is, laat hij zijn gevoel wellicht volgende week voor hem spreken. “Dat is immers altijd een goede raadgever”, aldus Walter.

Joy (25) - Spanje

Joy (25) - Spanje Beeld B&B Vol Liefde

Ook Joy maakte deze week zijn entree in B&B vol liefde. Zijn droom? Het opbouwen van een eigen imperium op de berg die hij zichzelf toegeëigend heeft: Mount Joy. Daar staat namelijk het vervallen en verlaten vakantiehuis van zijn vader, dat hij op zijn twintigste in zijn eentje besloot op te knappen. Joy verlangt ernaar om in volledige vrijheid te leven en daar heeft-ie alles voor over. Zo ontwikkelde hij een cursus voor mensen die, net als hijzelf, een b&b willen beginnen én knapt hij campers op om te verhuren en zo een zakcentje bij te verdienen.

Zowel Joy als zijn zus, die bekend is van tv, én de in hem geïnteresseerde dames deden deze week het nodige stof opwaaien. Toen de Amsterdamse Zoë voor de deur stond, bleek Joy namelijk vooral oog te hebben voor, jawel, Joy. Oog voor Zoë had Joy namelijk niet en tijd voor een goede één op één date evenmin. Zoë stond, spontaan als ze is, gelukkig haar mannetje wel - en voordat ze het wist, was daar de tweede in Joy geïnteresseerde: Babette.

Te zien was hoe Joy voor haar nét iets meer oog had, maar eerlijk is eerlijk: ook deze connectie is tot nu toe tóch een beetje karig. Gelukkig hebben Babette, Zoë en Joy wel iets gemeen, namelijk hun liefde voor spiritualiteit a la Walter, Claudia en Anne. Maar of dat genoeg is? Joy gaat het gesprek aan met zijn zus en besluit afscheid te nemen van Zoë. Dat valt vooral Babette en Zoë zwaar, want die hadden inmiddels - in tegenstelling tot met Joy - wél een band met elkáár opgebouwd. Of er liefde tussen hem en Babette op mag bloeien, die hem ook nog eens begeleidde tijdens een spiritueel ijsbad, zien we volgende week!

Leendert (68) - België

Leendert (68) - België Beeld B&B Vol Liefde

Na een carrière als succesvol ondernemer was het voor Leendert tijd om een nieuwe weg in te slaan. Een oude watermolen midden in de Belgische Ardennen veroverde zijn hart en inmiddels heeft hij er een fijne b&b van gemaakt waar hij zich helemaal op zijn plek voelt. Toch ontbreekt het Leendert nog ergens aan: liefde. Aan potentieel partner Loes de eer om als eerste te onderzoeken of er liefde in de lucht van Leendert hangt. Geloof het of niet, maar er liepen al snel wat dingen nét niet helemaal lekker tussen de lieve Leendert en de enigszins lastige Loes.

Loes wilde namelijk maar wat graag een eigen kast, vond de hond van Leendert wel héél veel aandacht opeisen én vond dat Leendert te weinig oog voor haar haar verhalen had. Niet veel later was daar José, die óók hoopte om de liefde waar ze naar verlangde bij Leendert te kunnen vinden. En hoewel de twee het prima met elkaar konden vinden, besloot Leendert tijdens een wandeling met José te vragen hoe zij het vond gaan. Zij voelde haar connectie met Leendert net zo min als Leendert die met haar, waardoor hun liefdesverhaal na een dag (!) al tot een einde kwam. Maar dat is nog niet alles, want toen de twee het verdrietige nieuws aan Loes vertelde, deelde ook zij mee dat ze haar spullen wilde pakken. Arme Leendert. Laten we hopen dat Leendert zijn zoektocht naar de liefde volgende week beter verloopt.

Bram (30) - Zweden

Bram (30), Zweden Beeld B&B Vol Liefde

In 2021 vertrok de ambitieuze Bram naar Zweden om zijn jeugddroom, het leven op een boerderij, waar te maken. Inmiddels is hij de trotse eigenaar van zijn zelfvoorzienende boerderij waar hij ook gasten ontvangt. Door mee te doen aan B&B vol liefde hoopt hij een dame te ontmoeten die, net als hij, geïnteresseerd is in permacultuur. Heeft de rustige, maar vriendelijke Madelon met hem een match?

Om het liefdesavontuur goed te beginnen, krijgt Madelon een rondleiding van Bram door zijn bijzondere plekje in Zweden. Madelon kijkt haar ogen uit, want zó zelfvoorzienend heeft ze een plek nog niet eerder gezien. En hoewel ze zelf geen ervaring heeft met de leefstijl van Bram, vindt ze het leven van Bram wél heel interessant. Ze besluit dan ook haar handen uit de mouwen te steken en Bram te helpen met zijn alledaagse bezigheden: van het voederen van zijn dieren tot het bewateren van plantjes in zijn moestuin... Madelon doet het allemaal. Maar of er een vonk over zal slaan, moet nog blijken.

Debbie (62) - Spanje

Debbie (62) - Spanje Beeld B&B Vol Liefde

Hola, Debbie! Debbie is een voormalig televisieproducent, die net zo vrolijk overkomt als ze eruit ziet. Toch verliep haar leven tot nu toe niet helemaal vlekkeloos; het verlies van twee vriendinnen was namelijk voor haar de aanleiding om in 2007 met haar man en kinderen naar het prachtige Spanje te verkassen. In 2019 liep haar huwelijk op de klippen, waarna ze in haar eentje besloot te blijven en de b&b zo mooi maakte als-ie er nu bijstaat. Inmiddels staat Debbie weer open voor de liefde en misschien vindt ze die wel bij de eerste man die voor haar naar Spanje is gereisd: Paul.

In tegenstelling tot Debbie komt Paul wat rustiger over. Wél heeft hij een vlotte babbel én een lief gezicht, waardoor hij wat Debbie betreft van harte welkom is in haar Spaanse stulpje. De twee kletsen wat af, Paul doet de nodige klusjes én besluit zich vervolgens te ontfermen over het kapotte hobbelpaard dat in de tuin van de b&b van Debbie staat. Samen gaan ze naar de supermarkt om het hobbelpaard weer in beweging te krijgen. De twee lijken een goed team, maar het recht-door-zee-karakter van Debbie verklapt al snel dat er van vlinders geen sprake zijn. Sterker nog: volgens de hostess bloeit er eerder een goede vriendschap op. We gaan het meemaken!

Petri (59) - Frankrijk

Petri (59) - Frankrijk Beeld B&B Vol Liefde

Ook de carrière van Petri begon niet meteen met het runnen van een b&b. De 59-jarige werkte dertig jaar lang in het onderwijs toen ze besefte dat ze behoefte had aan iets anders. Anderhalf jaar geleden besloot ze dan ook om het roer om te gooien en naar Frankrijk te verhuizen. Bij haar vertrek naar Frankrijk bleven haar twee dochters in Nederland, waardoor Petri soms de nodige gezelligheid mist. Gelukkig is daar Hans! Of nouja, gelukkig?

Hans oogt als een lieve, geïnteresseerde man die niet kan wachten om Petri beter te leren kennen. Hoewel Petri ook benieuwd is naar hem, straalt ze dat niet altijd uit. Met haar ietwat kritische karakter heeft ze vooral veel op hem aan te merken, bijvoorbeeld dat hij geen Frans spreekt. Dát was ze waarschijnlijk vergeten te vermelden in haar oproep, want belangrijk vindt ze die kwaliteit wel degelijk. Hans besluit zijn gebrekkige Frans te compenseren met een potje moskrabben en dat geeft hem de nodige moed. “Als ik dat doe, smelt haar hart. Liggen we vanavond in elkaars armen. En dan: ‘goh, wat ben je toch een lekkere moskrabber’”, fantaseert Hans. Zou het?

Om de boel wat op te fleuren, is daar Olaf, die je zou kunnen kennen van Liefde kent geen leeftijd. Olaf is een opvallende verschijning met zijn hanekam, sik en tatoeages, maar al snel blijkt dat hij een klein hartje heeft. Zou hij beter in de smaak vallen bij Petri?

Volgende week in B&B Vol Liefde

Volgende week maken we kennis met de laatste kandidaat, namelijk met Martijn in Thailand. Zou hij een gevalletje ‘saving the best for last’ zijn?

Wil je meer weten over de acht deelnemers van het nieuwe seizoen van B&B vol liefde? In deze video nemen entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte de deelnemers met je door.

