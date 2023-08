‘B&B vol liefde’: zo komt Martijn aan dat litteken op zijn gezicht

Spoiler alert: als je aflevering 27 nog niet hebt gezien, kan dit stuk spoilers bevatten.

Tamara (bekend van de uitspraak ‘Frikandellen, daar kan je me voor wakker bellen’) is recht voor zijn raap. Ze stelt dan ook dé vraag waar heel B&B-kijkend Nederland benieuwd naar is. Hoe is dat litteken ontstaan? Met enige aarzeling onthult Martijn: “Ik ben met mijn auto tegen een lantaarnpaal gereden.” Hij had die avond gedronken en is toch in de auto gestapt.

Een gevoelig onderwerp

Het is duidelijk een gevoelig onderwerp voor Martijn, die reflecteert: “Ik praat niet graag over dit onderwerp. Het is niet iets om trots op te zijn. Ik vind het wel prettig dat ze ernaar vraagt, want het is iets dat zichtbaar is.” Waarschijnlijk is de klep van zijn airbag weggeschoten en is die als een soort mes langs zijn hoofd gesneden. “Mijn oor lag er half af, dat lag echt beneden. Dit was één groot gapend gat, maar dat hebben ze goed gemaakt”, vertelt hij.

Martijn heeft enorm veel spijt van die domme actie. Het verhaal achter dit litteken herinnert hem eraan hoe belangrijk het is om verantwoordelijke keuzes te maken. Hij zorgt er nu voor dat hij extra goed oplet als zijn gasten zijn B&B verlaten.

Nat van het zweet

Het litteken was trouwens niet het enige opvallende aan Martijn. De arme man was continu nat van het zweet en liep geregeld met een handdoekje over zijn schouder. De kijkers vroegen af: “Is hij wel gemaakt voor het Thaise klimaat?” Aan RTL Boulevard legde hij uit hoe dat komt: “Het is hier in de heetste periode opgenomen, dus daarom een zweterige Martijn.” In het droge seizoen stijgen de temperaturen er boven de dertig graden.

Martijn geeft dus hiermee steeds meer stukjes van zichzelf bloot. Of dat ook genoeg is om een leuke vrouw aan de haak te slaan?

Bron: Lovereality / RTL