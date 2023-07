Babette teleurgesteld in Joy in ‘B&B vol liefde’: “Hij stelt geen vragen”

Joy heeft het in de aflevering van B&B vol liefde van maandagavond best naar zijn zin. “De sfeer is goed en iedereen vibet goed op elkaar”, zegt de spirituele bergbewoner. Maar echte liefde lijkt er nog niet te ontstaan. Zoë zit “minder in haar hoofd” en landt wat meer, Babette is nieuwsgierig naar Joys liefdesleven.

Joy lijkt niet geïnteresseerd

Als Babette vragen aan Joy stelt, merkt ze dat hij weinig blootgeeft. “Heb je veel relaties gehad?” wil ze weten. De 26-jarige Joy antwoordt dat er drie relaties zijn geweest. De laatste gaf hem het gevoel dat hij de weg moest kiezen die hij nu gekozen heeft. Het blijft allemaal een beetje vaag en de kijker moet maar gissen wat er in het hoofd van de ogenschijnlijk serene Joy omgaat.

Joy komt ongeïnteresseerd over, vindt Babette. “Het valt me op dat ik veel vragen aan hem stel en dat hij zelf geen vraag aan mij stelt.” Ze is teleurgesteld. Zo blijft het gesprek een beetje eenzijdig en oppervlakkig. Of missen we hier een diepzinnig momentje? De kijkers op sociale media vragen zich massaal af wat de dames er überhaupt doen.

Er is geen vonk

Het lijkt of Joy meer interesse heeft in het vaste clubje mensen dat rondhangt op zijn berg. Ook valt het Zoë op dat ze nooit even een privémoment samen hebben. Gelukkig voor Joy is zijn zus Eva op bezoek en kan hij zijn hart luchten tijdens een wandeling in de Spaanse natuur. Tegen haar is Joy open over wat hij voor Zoë en Babette voelt. “Ze hebben een leuke vibe”, zegt hij en natuurlijk is dat heel belangrijk voor hem. Maar is het ook liefde?

“Ik denk dat ik met Zoë wel vrienden zou kunnen zijn, maar ik zie haar niet als een partner voor de long term. En ik denk niet dat ik ben wat Babette zoekt. Er is met beiden gewoon geen vonk.”

Of het toch nog wat gaat worden met een van de twee dames, zullen we de komende dagen weten.

Bron: RTL