Babette van Veen over ‘GTST’-exit: “Heftig dat je mensen in coronatijd ontslaat”

In gesprek met AD vertelt Babette dat ze het zelf anders zou hebben aangepakt. En ze is ook niet blij met de laatste scène van haar personage.

Babette van Veen over GTST-ontslag

Linda Dekker en haar man Anton Bouwhuis verhuizen in de aflevering van vanavond naar Bonaire om een huisartsenpraktijk over te nemen. Niet helemaal de cliffhanger waar Babette op hoopte. Ze wil niet klagen, maar: “Het voelt een beetje alsof we eruit gerommeld worden. Je gaat er liever uit met een knal.”

Coronatijd

Zes maanden geleden kreeg Babette te horen dat Endemol niet langer met haar verder wil. Dat verliep nogal raar. “We, Joep en ik, moesten er een week of zes uit. Dat was apart, dat was me nog niet eerder overkomen. Ik zocht er nog niet direct iets achter. Op de eerste dag dat we terugkwamen, hadden we een gesprek. Het was klaar.”

Waarom Babette en Joep moeten vertrekken, is niet duidelijk. Behalve het verhaal dat de producent verder wil met een kleinere cast en meer met gastacteurs wil werken. “Ik vind het heftig dat je mensen ontslaat in zo’n coronatijd, waarin het voor mensen - vooral zzp’ers als ik - zo onzeker is. Ik had dat zelf nooit gedaan.”

Zware tijd

Het gaat al jaren niet goed met de cijfers van Goede tijden, slechte tijden, waardoor zowel de leiding als de cast onder druk staat. Dat vergt veel flexibiliteit, aldus Babette. “Dan was er weer een preek, werden dingen weer over een andere boeg gegooid in de hoop meer kijkers te trekken. We moesten ons maar schikken naar hoe iemand anders denkt dat het moet.”

Toekomst

Hoewel Babette liever was gebleven en had gevochten voor de langstlopende soap van Nederland, moet ze toch van koers wisselen. Dat ze niet meer op de set van GTST staat, geeft wel weer kansen. “Ik hoef niet langer ‘nee’ te zeggen op aanbiedingen, daar heb ik nu eindelijk tijd voor. Ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Het was een lastige periode, maar nu ga ik lekker verder.”

