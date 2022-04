Baby one more time: Britney Spears (40) is zwanger

Beiden kondigen het nieuws aan op hun Instagram.

Britney Spears zwanger

Britney schrijft in haar bericht dat ze merkte dat ze was aangekomen na haar vakantie op Hawaï. Na het doen van een zwangerschapstest bleek ze zwanger. Haar verloofde schrijft: “Het huwelijk en kinderen zijn een natuurlijk onderdeel van een sterke relatie vol liefde en respect. Vaderschap is iets waar ik altijd naar heb uitgekeken en dat neem ik niet licht op. Het is de belangrijkste taak die ik ooit zal hebben.”

Jarenlange verplichte anticonceptie

De zwangerschap lijkt niet gepland, maar eerder een verrassing. De zangeres is er in elk geval heel erg blij mee. Zeker omdat ze lang heeft moeten lijden onder de bewindsvoering van haar vader. Naar eigen zeggen werd ze verplicht om jarenlang anticonceptie te nemen. Ze mag sinds november na dertien jaar gelukkig weer over haar eigen leven beslissen, na een uitspraak van een rechter van Los Angeles. Zo mag ze ook weer haar eigen leven inplannen.

Postnatale depressie

Haar fans zijn in ieder geval door het dolle heen met het nieuws. Ze wordt op Instagram uitgebreid gefeliciteerd. In haar Instagram-bericht schrijft Spears dat ze bij haar vorige zwangerschap last had van een postnatale depressie. “Dat is echt verschrikkelijk en vrouwen praatten er toen niet over. Sommige mensen vonden het gevaarlijk als een vrouw klaagde met een baby in haar buik, maar nu praten vrouwen er elke dag over. Gelukkig hoeven we die pijn niet geheim te houden.”

Britney heeft al twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline, Sean (16) en Jayden (15).

Bron: Instagram, AD