Babynieuws: actrice Toprak Yalçiner heeft een dochtertje gekregen

Toprak, onder meer bekend van GTST, post een foto van haar dochtertje op Instagram waarop haar armpjes en handjes te zien zijn. Het meisje heet Liva Su.

“Daar is ze dan: onze Liva Su van der Sluijs, geboren op 19 september. Wij maken het allemaal goed en vooral Miro is super lief voor zijn zusje. We genieten heel erg van elkaar”, schrijft de actrice erbij.

In mei had Toprak het mooie nieuws van haar zwangerschap ook aangekondigd op Instagram.

Acht jaar samen met Mats

Toprak is acht jaar samen met Mats en hun eerste kind, zoontje Miro Cem is 4 jaar. In de zomer van 2020 dacht Toprak al in verwachting te zijn van haar tweede kindje, maar het bleek om een mola-zwangerschap te gaan. Een pittige tijd volgde.

Mola-zwangerschap

Bij een mola-zwangerschap gaat er kort na de bevruchting iets mis waardoor alleen de placenta groeit, maar er geen vruchtje is. Door de groei van de placenta raakt de hormoonhuishouding verstoord, wat kan leiden tot een kwaadaardige celdeling. Het was een zeer traumatische ervaring voor Toprak.

Maar nu gaat het gelukkig weer goed en is haar gezin uitgebreid met Liva Su.

