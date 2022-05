Op de foto is ze samen met haar vriend Mats en zoontje Miro Cem (3) te zien op hun zonnige vakantiebestemming. De twee wijzen naar Topraks buik.

Toprak Yalçiner in verwachting

“Hello baby! Wij hebben een leuk nieuwtje... Begin september krijgen wij een leuk nieuw mensje erbij. Keep you posted”, schrijft Toprak bij het stralende kiekje. Ook maakt ze duidelijk al voorbij de eerste helft van haar zwangerschap te zijn.

Mola-zwangerschap

Toprak en Mats zijn acht jaar samen. Hun zoontje Miro Cem wordt in juli 4 jaar. In de zomer van 2020 dacht Toprak al in verwachting te zijn van haar tweede kindje, maar het bleek om een mola-zwangerschap te gaan. Een pittige tijd volgde.

Kwaadaardige tumor

Bij een mola-zwangerschap gaat er kort na de bevruchting iets mis waardoor alleen de placenta groeit, maar er geen vruchtje is. Door de groei van de placenta raakt de hormoonhuishouding verstoort, wat kan leiden tot een kwaadaardige celdeling. Toprak zei hierover in de podcast van Gwen van Poorten: “Dus je kan het zien dat ik een kwaadaardige tumor in mijn baarmoeder heb gehad. Dat betekent dat je je dus zwanger voelt, maar zonder kind.” Ze moest hiervoor twee keer onder het mes en het was zelfs bijna zover dat haar baarmoeder geheel moest worden verwijderd. Gelukkig is dat niet gebeurd.

Traumatische ervaring voor Toprak Yalçiner

Maar de situatie was ontzettend ernstig. “20 procent met deze zeldzame aandoening sterft”, aldus Toprak. “En als iemand tegen jou zegt: je kan binnen nu en vier jaar doodgaan... dan gebeurt er iets met je.” Inmiddels gaat het goed met Toprak en is ze dus weer in verwachting, maar het blijft een traumatische ervaring. We wensen het gezin veel geluk toe.

Bron: Instagram, RTL Boulevard