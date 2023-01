Babynieuws! Boerin Steffi is in verwachting van haar tweede kindje

Op de paardenboerderij van Steffi en Roel Verhagen is het een drukte van jewelste, met heel wat veulens en dochtertje Sterre. Maar er volgt nog meer uitbreiding: Steffi is namelijk opnieuw zwanger. Ze deelt het gelukkige nieuws met haar ruim 50.000 Instagramvolgers.

Boerin Steffi zwanger

Dit keer verwacht ze een zoontje. ‘Team Verhagen gaat uitbreiden! Ja ja! Deze keer gaat het niet om een veulen, maar een broertje voor Sterre’, zo schrijft Steffi bij een foto van haar gezin in de paardenstal. ‘We zijn ons ervan bewust dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is voor velen. We zijn dan ook megablij en meer dan gelukkig dat dit ons wederom gegund is.’ Op de Boer zoekt vrouw-website vertelt de boerin meer over haar zwangerschap. ‘We krijgen een jongen! Het had ons helemaal niks uitgemaakt, maar nu we het weten, is het toch wel heel leuk dat we straks een meisje én een jongetje hebben.’

Grote zus

De bijna tweejarige Sterre, die in januari 2021 werd geboren, wordt dus grote zus. Hoewel ze nog te jong is om echt te snappen wat dat betekent, lijkt ze erg blij met het nieuws, zo schrijft Steffi op de website. ‘Sterre snapt het nog niet helemaal, maar sindsdien is alles wat met baby’s te maken heeft superinteressant. Op de opvang is ze alleen nog maar met de baby’s bezig. En ze doet ook vaak mijn shirt omhoog, om dan de fles te geven aan mijn buik.’

Omdat ze haar grote liefde en de vader van haar kinderen dankzij Boer zoekt vrouw leerde kennen, bedankt Steffi het programma in haar Instagrampost met een knipoog. Ook presentatrice Yvon Jaspers krijgt een speciale vermelding, die op haar beurt weer enthousiast op het nieuws reageert: ‘Jaaaaaaaa!!! Een jungske!!! Zo leuk! Gefeliciteerd!’

Bron: Instagram