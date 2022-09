Babynieuws: Danny Frogers tweede kindje is geboren

Danny en Ann Dominique hadden al een dochtertje, genaamd Fallon. En nu is daar een tweede dochter bij gekomen. Zij kreeg de mooie naam Scottie.

Danny Froger over tweede kindje

Danny schrijft op Instagram: ‘Daar is ze dan, onze 2e prachtige prinses Scottie Froger, geboren op 29-09-2022 om 20:25 uur. Alles is zo goed gegaan en ben mega trots op al mijn meiden! Nu gaan we lekker genieten van elkaar.’

Bijna dezelfde verjaardag

Het scheelde niet veel of de zusjes Froger hadden in de toekomst hun verjaardag samen moeten vieren. Fallon werd namelijk op 21 september drie jaar. Haar zusje werd een ruime week later geboren, op 29 september.

Felicitaties

De felicitaties stromen inmiddels binnen. Onder anderen Monique Westenberg, Rob Kemps, Monique Smit, Nicolette van Dam en Kaj Gorgels feliciteerden het stel al met hun tweede dochtertje.

Natasja Froger

Natasja Froger deelt ook twee foto's op Instagram, waarop we het pasgeboren meisje nog veel beter kunnen zien. Ook zien we een foto waar trotse opa René op staat. Natasja schrijft: ‘Daar is ze dan. Onze vierde prinses. Scottie Froger. Gisteravond geboren en alles gaat goed met Ann Dominique, Scottie, Fallon en Danny. Zooo intens blij en trots.’

Zo zag Danny’s mooie gezin er nog uit vlak voor de komst van Scottie:

