Married at first sight Beeld RTL | Nander de Wijk

Babynieuws: deze oud-deelnemer van ‘MAFS’ is vader geworden

In 2019 deed Nick mee aan het vierde seizoen van Married at first sight. Hij werd gekoppeld aan Maxime, ging op een spectaculaire huwelijksreis naar Curaçao, maar zag zijn huwelijk toch stranden. Inmiddels zijn we zo’n drie jaar verder en ziet het leven van Nick er heel anders uit.