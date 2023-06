Babynieuws: Diederik Jekel is vader geworden van een zoontje

Het kleine mannetje heeft de naam Matthias Jacob Jekel gekregen en is 20 juni om tien over half drie ‘s nachts geboren.

Trotse vader

Op dat moment zag hij Eline, de liefde van zijn leven, veranderen in de indrukwekkende moeder ‘die ze al een paar maanden stiekem was’. ‘Hoe ze ons kindje in haar buik beschermde, zichzelf dingen ontnam, alles omtrent de zwangerschap uitzocht en haar lichaam door een van de zwaarste fysieke en mentale prestaties heen bracht die een mens door kan maken’, schrijft hij bij een prachtige foto van hun pasgeboren zoontje.

Dankbaar

‘Ik ben dankbaar dat Matthias het goed maakt en Eline goed herstelt.’ De kersverse vader is heel dankbaar dat hen dit is gegeven. Een half jaar voordat Diederik en Eline ontdekten dat ze in verwachting waren, eindigde de zwangerschap in een miskraam. ‘Genoeg mensen die niets liever willen maar waarbij het maar niet lukt. Mensen die een kindje verliezen of die een bevalling hebben die totaal anders loopt dat ze gehoopt hadden. Ik begrijp denk ik een fractie meer jullie pijn juist doordat het ons bespaard is gebleven.’

Jekel geniet volop van zijn zoon. “Met het liefste, zachtste en fijnste gezichtje dat ik me voor kan stellen waren de eerste paar dagen samen een bubbel waar ik nog weken in wil vertoeven. Zoveel leuks om te leren en uit te zoeken. Gelukkig is Matthias heel geduldig terwijl ik weer onwennig zijn ragfijne vingertjes door een truimouwtje heen probeer te frommelen”, zegt hij.

Mooie belofte van Diederik Jekel

Hij sluit het geboorteberichtje af met de volgende tekst: ‘Ik beloof je lieve zoon dat ik er altijd voor je zal zijn, je lief zal hebben, je zal beschermen en je de onverwachte dingen zal laten meemaken die het leven soms zo mooi maken.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Diederik Jekel (@diederikjekel) op 23 Jun 2023 om 13:52 PDT

Diederik en Eline zijn verloofd

In oktober zat Diederik ook al op een roze wolk. Hij trok toen alles uit de kast voor het huwelijksaanzoek. Een speurtocht leidde naar een ring die voor Eline klaarlag. ‘De liefste, mooiste, slimste, grappigste en fijnste vrouw, met het allergrootste hart, zei ja!’, schreef hij toen. ‘Ik ben de gelukkigste man op aarde.’

