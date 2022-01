Babynieuws: dit ‘Lang leve de liefde’-koppel is in verwachting van hun eerste kindje

Zo sloeg de vonk bij Xanegay en Melvin wél over. Het gaat zelfs zo goed tussen de twee dat ze hun eerste kindje samen verwachten.

Eerste Lang leve de liefde-baby

Hiermee is dit het eerste stelletje dat elkaar in het programma ontmoette en nu een baby krijgt. Xanegay en Melvin betraden in mei 2021 de Lang leve de liefde-villa. De twee kennen elkaar nu dus een klein jaartje.

Geen liefde op het eerste gezicht

Maar vergis je niet: het was geen liefde op het eerste gezicht. Ze verlieten het programma in eerste instantie als single. Toen ze contact bleven houden, sloeg de vonk toch over.

Trots op de LLDL-baby

Het programma is trots op de eerste Lang leve de liefde-baby. Op Facebook plaatsen ze een lieve foto van het stel en schrijven ze: “BABY ON THE WAY! Xanegay en Melvin vonden bij ons de liefde en als kers op de taart deelden zij vandaag het heugelijke nieuws dat ze in verwachting zijn!”

