Babynieuws: Edson da Graça opnieuw vader geworden

Op Instagram deelt hij een foto van zichzelf met zijn kindje in zijn armen. Hij legt uit dat het meisje een echte Da Graça is, vrij vertaald: “Rechtmatige erfgename van de kinderstoel, koningin van de poepluiers, beschermvrouwe van de zeven spenen en de moeder van de slapeloze nachten, onze hartenbreker”, schrijft hij met liefde en humor in het Engels over zijn pasgeboren dochtertje.

Knoop erin

Zaria is het vierde kindje van Edson en zijn vriendin. Daar wil hij het wel graag bij laten. Zijn gezin is nu compleet. “Nu gaat de knoop erin”, zegt hij dan ook.

‘Heel Holland bakt kids’

Edson da Garça kennen we als tv-presentator en televisiekomiek. Onlangs gaf André van Duin de presentatie van Heel Holland bakt kids door aan Edson, die we later dit jaar zullen zien met dit programma.

Hij presenteerde onder andere ook Dutch ridiculousness, waarin de grappigste video’s van het internet werden getoond en besproken. Verder presenteert Edson vaker kinderprogramma’s zoals Willem Wever en Gewoon bloot. Én we kennen Edson natuurlijk van het vorige seizoen van De verraders, waar hij met Daan Nieber een duo vormde.

Bron: RTL Boulevard