Babynieuws! Eva Simons is bevallen van een dochtertje

Het kleine meisje heeft de naam Rosie Nova gekregen. Op Instagram deelt Eva een paar schattige kiekjes van haar pasgeboren dochter.

Heftige bevalling

“Drie dagen die eeuwig leken te duren en op het moment dat ik dacht dat we het niet gingen redden, had God een ander plan”, schrijft de trotse mama bij de foto’s. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en daar is de zangeres ongelooflijk dankbaar voor. “Wat een geweldig team van specialisten om ons heen. We waren gezegend dat zij er waren op dit ontzettend belangrijke moment in ons leven.”

Grote kinderwens

“Mijn lieve meisje, Rosie Nova, je bent nu al het beste wat ons ooit is overkomen. Bedankt dat je mij als moeder hebt gekozen.”

We kennen Eva natuurlijk allemaal als die zangeres met de kekke kapsels en hits als Take over control en Policeman. Eva is sinds 2019 samen met Sebastiaan en liet eerder al aan Story weten een grote kinderwens te hebben. “Ik wil graag kinderen en ik voel ook mijn biologische klok tikken. Wie weet komt deze wens voor mij ooit uit.” Haar droom is nu werkelijkheid geworden.

Getrouwd

Eva is vlak voor kerst nog met Sebastiaan in het huwelijksbootje gestapt. Op de trouwfoto’s die ze op Instagram deelde was haar babybuik goed te zien.

Bron: Instagram