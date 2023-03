Babynieuws! Fajah Lourens is oma geworden van een kleinzoon

In haar Instagram-story deelt Fajah een foto van haar kersverse kleinzoon genaamd Lowèn Maleec Zandwijken. Dochter Irem deelde de foto oorspronkelijk op haar Instagram-account en noemt haar pasgeboren zoon een waar cadeau.

Fajah Lourens oma geworden

De komst van de kleine Lowèn betekent voor Fajah een nieuwe rol: dit is namelijk de eerste keer dat ze oma is geworden. “Ik ben een heel trotse oma”, zo schrijft ze bij het bericht in haar Instagram-story.

Dat Fajah jong oma zou worden, wist ze al lange tijd. Dat schreef ze op haar eigen website toen ze de zwangerschap van haar dochter aankondigde: “Ik wist dat ik jong oma zou worden. Ik werd zelf op mijn 18e ‘gewenst’ moeder. Mijn dochter Irem Lourens is nu 22 en zwanger. Ik kan niet uitleggen hoe gelukkig dit mij maakt. Ik heb een prachtige, zelfstandige, intelligente dochter op de wereld gezet die haar eigen gezinnetje heeft gesticht. Het is zo bijzonder dat we straks met drie generaties zijn.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Irem Nima 🧿 (@iremlourens) op 2 Mar 2023 om 11:47 PST

Ze vertelt op haar website ook over de moeilijke jeugd die ze zelf had en de wens om een hecht gezin te vormen. Dat dat met haar eigen kinderen wel lukte, voelt voor Fajah als een geschenk. “Wij krijgen als gezin nu de kans om de hechte familie, waar ik als kind zo naar snakte, zelf te worden. Irem, Shai en ik zijn als gezin al heel hecht en daar is mijn lieve schoonzoon Ruben aan toegevoegd. Ik had me geen betere schoonzoon kunnen voorstellen en ik heb het volste vertrouwen in hun ouderschap.”

Zelf ook oma? In onderstaande video leggen we uit wat je kunt doen als een baby veel huilt.

Bron: Instagram