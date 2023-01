Babynieuws: Gerda uit ‘Urk’ is bevallen en vernoemt kindje naar haar tweelingzus

De kleine meid is namelijk vernoemd naar haar tweelingzus Mathilde. De baby krijgt de naam Mathilde Lydia Romkes. Roepnaam: Maily.

Gerda is bevallen

Bij een lieve babyfoto op Instagram schrijft ze: ‘Het is gebeurd! Het is zover! Zo lang hebben we geprobeerd. Zo lang hebben we gewacht. En dan eindelijk is het zover. Eindelijk kunnen we haar schoonheid met jullie delen.’

Maily Romkes

Het meisje kwam donderdagavond 26 januari om 22:09 uur ter wereld. ‘Het is het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb, maar dan ben ik misschien ook een beetje partijdig’, aldus de trotse moeder. ‘Maily Romkes is met onvoorwaardelijke liefde in ons midden gekomen en wij gaan ervoor zorgen dat ze een mooi en voorspoedig leven mag gaan hebben.’

De bevalling

Over de bevalling zegt ze: ‘Het was een hele lange en zware tocht en daarom een vreselijk groot applaus voor het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen voor de onwijs goede zorgen. Ik had het me niet beter kunnen voorstellen.’

Neefje en nichtje

Dit babynieuws volgt kort op het blijde nieuws van haar tweelingzus Mathilde. Zij beviel in november van haar zoontje Jason. Onlangs werd bekend dat Mathilde en de vader van haar zoontje, Michael, helaas niet langer meer samen zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door De Urker Tweeling Gerda & Mathilde 👭 (@urkertweeling) op 27 Jan 2023 om 2:23 PST

Jacomien Zoer, bekend van de hitserie ‘Urk’, heeft een bizar verhaal over de bevalling van haar eerste kindje. Entertainmentjournalist Matthijs Albers praat je bij:

Bron: Instagram