Babynieuws: Gerda uit ‘Urk!’ is zwanger

Ook haar tweelingzus Mathilde is momenteel in verwachting van haar eerste kindje.

Gerda Keuter is zwanger

Gerda maakt dit mooie nieuws op Instagram bekend. Ze deelt een foto met daarop een echofoto, een zwangerschapstest en een babyshirtje met de tekst ‘my dad rocks’.

Felicitaties

“Na lang wachten is het eindelijk zover! Baby Romkes is onderweg”, schrijft Gerda bij de foto. De felicitaties stromen binnen. Zo ook van BN’ers, onder wie Natasja Froger.

Tweelingzus Mathilde

Dit mooie nieuws volgt vlak na het babynieuws van haar zus Mathilde. Zij liet namelijk in april aan haar volgers weten in verwachting te zijn.

De moeder van Mathilde en Gerda reageerde destijds verbaasd op Mathilde's zwangerschap. Zij had namelijk verwacht dat Gerda als eerst zwanger zou raken van de twee.

Partners

Gerda is namelijk al een tijdje gelukkig getrouwd met Klaas Romkes. Dat het stel een kinderwens had, was geen geheim. Mathilde verwacht haar eerste kindje met een jongen die ze via een datingsite heeft leren kennen.

Een dag overtijd

Mathilde vertelde aan Shownieuws hoe ze erachter kwam dat ze zwanger is: “Ik was bij mijn zusje thuis en ik was een dag overtijd. Normaal ben ik nooit overtijd. Ik dacht niet dat ik zwanger zou zijn, maar mijn zusje had thuis een test liggen en drong erop aan dat ik die zou doen.”

Wilde dame

Toen bleek het raak te zijn: “Gerda zag eerder dat-ie positief was dan ik, en was heel blij. Ik zei altijd dat ik geen kinderen wilde, maar zij wilde graag tante worden. Mijn moeder ging wel bijna tegen de vlakte. Maar nu is ze er blij mee. Ik ben namelijk een wilde dame, en nu word ik een beetje getemd.”

Gezinnetje

Over de vader van haar kind vertelde ze: “We zijn niet officieel samen, maar willen wel graag samen een gezinnetje worden. We kennen elkaar alleen nog niet zo heel lang. We kijken wel even hoe het gaat. We willen het kind wel samen opvoeden.”

Mathilde maakte onlangs een nare ervaring mee:

Bron: Shownieuws